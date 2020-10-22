Metro Turizm'de 17 yaşındaki yolcu, muavin tarafından istismar edildi!

Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler tepki toplarken Metro Turizm henüz bir açıklama yapmadı.

Aykırı'dan Egehan Erkün'ün haberine göre, kayda alının videoda muavinin, 17 yaşındaki yolcuyu izleyerek cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ardından, cinsel istismar skandallarıyla bir kez daha gündeme gelen Metro Turizm’e sosyal medyada binlerce vatandaş tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin firmadan açıklama yapılması talep edilirken, henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye atılan mesajda Metro Turizm’in şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Merhaban, videoda görülen kişi şirketimiz sigortalı çalışanı olmayıp markamız adını kullanarak yapılan bu paylaşımı kaldırmanızı rica ederiz. Bu olay hakkında yolcu tarafından şikayet edildiği gibi tarafımızca da şikayette bulunulmuş ve konu hukuk birimimiz tarafından takibe alınmıştır. Şahsın ifadesi alınacak olup tutuklama kararı verilmesi hususi adli makamların yetkisindedir, hukuk birimimizce bu konuda talep de yapılmış olup konu özenle takip edilmektedir. Bu nedenle marka değerimizi zedeleyen şekilde yapmış olduğunuz bu paylaşımı kaldırmanızı yeniden önemle rica ederiz."

Olay hakkında Twitter’dan binlerce mesaj paylaşıldı.