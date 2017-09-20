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Dünya
Deutsche Welle

Metro saldırısında üçüncü tutuklama

Geçen hafta Londra metrosunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Metro treninde patlayan bomba 30 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

20 Eylül 2017 11:10

İngiltere polisi Londra metrosunda 30 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili olarak üçüncü bir şüpheliyi daha tutukladı. Scotland Yard 25 yaşındaki şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff yakınlarındaki Newport'ta gözaltına alındığını bildirdi. Polis tarafından birçok evde arama yapıldı.

El yapımı bomba cuma günü Londra metrosunun yerüstündeki Parsons Green durağı yakınlarında patlatılmış ve patlayıcının çıkardığı alevler ve izdiham tıka basa dolu metro trenindeki 30 yolcunun yaralanmasına yol açmıştı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Mart ayından bu yana İngiltere'de düzenlenen terör saldırılarında toplam 35 kişi ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

Cumartesi akşamı Londra'da 21 yaşındaki bir Suriyeli ile Dover limanının yolcu bölümünde gemi bekleyen 18 yaşındaki bir Iraklı mülteciyi gözaltına almıştı. İki şüpheliye de bir süre Londra'nın güneybatısında yaşayan yaşlı bir çift tarafından bakıldığı ortaya çıkarılmıştı.

DW, dppa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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