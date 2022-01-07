MetroPoll'ün kurucusu Sencar: Seçimin en önemli belirleyicilerinden birisi kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenliler

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "Seçimin en önemli belirleyicilerinden birisi kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenliler" değerlendirmesini yaptı.

Sencar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de ifade edildiği gibi yapılacak seçimin en önemli belirleyicilerinden birisi kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenlilerdir. Bu konunun hâlâ anlaşılmadığı kanısındayım." ifadesini kullandı.

2021 yılında siyasi aktörlerin beğeni düzeylerindeki değişim nasıl oldu?

Ocak 2021’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın beğeni düzeyi yüzde 60’8’de; yıl sonunda benzer bir çizgiyle yüzde 60,4 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2021’de beğeni düzeyi yüzde 48,9’dan yıl sonunda yüzde 37,9’a geriledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğeni düzeyi Ocak 2021’de yüzde 36,2 iken yıl sonunda yüzde 28,5’e geriledi.

İşte liderlerin beğeni grafiği