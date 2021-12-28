MetroPoll'ün kurucusu Özer Sencar "izinsiz ve yanlış hesaplama" diyerek tepki gösterdi, anketi paylaşan İsmail Saymaz'dan özür geldi

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, gazeteci İsmail Saymaz'ın köşe yazısında MetroPoll'ün anketini "izinsiz" temin ettiğini söyleyerek yanlış aktardığını söyledi. Saymaz da anketin izin gerektirmediğini düşündüğünü söylerken, Sencar'dan yanlış hesaplamalar için özür diledi.

Saymaz'ın dünkü. köşe yazısında MetroPoll anketini paylaşmasının ardından Özer Sencar'dan tepki geldi.

Sencar, " İsmail Saymaz bilgimiz ve iznimiz dışında temin ettiği raporumuza ait verileri çok yanlış bir şekilde aktarmış bu günkü yazısında. Yapılan yanlış aktarmalar haklı olarak okuyucuların tepkisini çekmiştir. Onun adına biz özür diliyoruz" dedi.

Sencar'ın tweet'inin altına yorum yapan Saymaz ise, "Özer bey, her ay onlarca parti, belediye ve bireye verilen anketi temin etmek zor değil. Aleniyet kazandığını ve izin gerekmediğini düşündüm. Ancak verilerin hesaplama hatasını kabul ediyorum. Birkaç saat içersinde düzelttiysem de hata hatadır. Sizden ve okurlardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.