MetroPOLL anketi:  Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 30, Yavaş ve İmamoğlu açık ara önde

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL araştırmanın yılın son anketindeki verilerini paylaştı.

Araştırmada bu pazar seçim olması halinde tercihin ne olacağı soruldu.. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlar şöyle: AKP yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İyi Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA yüzde 1.9 Kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle şekilleniyor: AKP yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2 Bu durumda Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 30.4'ü buluyor.

Yavaş ve İmamoğlu açık ara önde

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'la yarışan Yavaş açık ara önde görülüyor. Yavaş yüzde 54.4 oy alırken, Erdoğan yüzde 32.9'de kalıyor. Fark yüzde 21.5! Erdoğan ile İmamoğlu karşı karşıya gelince akıbet değişmiyor. Erdoğan yüzde 36.6, İmamoğlu yüzde 48.7 oy kazanıyor. Fark yüzde 12.1! Katılımcıların yüzde 52'si Erdoğan'ın kaybedeceğini, yüzde 44'ü kazanacağını düşünüyor. Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verecek olanlar yüzde 29.8'de kalıyor. Yüzde 46.9'u başka adaya vereceğini belirtirken, yüzde 16.6'sı Erdoğan dışında birisine verebileceğini söylüyor. Yüzde 56.9'u erken seçim isterken, yüzde 40'ı "Hayır" diyor."