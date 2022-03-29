MetroPOLL: Halkın yüzde 83.8'i Rusya'nın Ukrayna işgalini onaylamıyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal girişimini onaylamayanların oranı yüzde 83.8 iken, yüzde 12.2'si haklı bulduğunu söylüyor. CHP'liler yüzde 92 ile en çok karşı çıkan grubu oluşturuyor.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’nin internet sitesindeki bugünkü köşesinde MetyroPOLL’ün anket sonuçlarına yer verdi.

Buna göre; "Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye ne yapmalı?" sorusuna karşılık yüzde 72.9'u tarafsız kalması, yüzde 19.1'i Ukrayna'yı ve yüzde 2.5'i Rusya'yı desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Halkın kiminle dayanışması gerektiğini de soruldu. Yüzde 45.5'i Ukrayna ile, yüzde 14.8'i ise Rusya ile dayanışmasını savundu.

Yüzde 39.7'si de yanıt vermedi.

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