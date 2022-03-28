CANLI BLOG | Ukrayna ve Rus heyetleri, İstanbul'da masaya oturacak

T24 Dış Haberler

Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün savaşı sonlandırma hedefiyle İstanbul'da bir araya gelecek. Kiev, görüşmelerin Türkiye'de üç gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Ukrayna ve Rusya , daha önce de 10 Mart'ta Antalya'da masaya oturmuştu. O görüşmede dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba, Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, muhalif Rus gazetecilere verdiği söyleşide müzakerelerde ülkenin tarafsızlığını konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Zelenski sabah saatlerinde Twitter hesabından yayımladığı konuşmasında da Türkiye'de yapılacak görüşmeleri bir 'fırsat' olarak nitelendirdi ve "gecikme olmadan barış istediklerini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü kullandığı "Putin iktidarda kalamaz" sözlerinin Rusya'da bir iktidar değişikliği istedikleri anlamına gelmediğini ifade etti.

28 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle:

22.21 İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.



16.05 Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Artık Mariupol'da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu "Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı" olarak nitelendirdi.

16.01 Genel yayın yönetmenliğini Nobel Barış Ödüllü Dimitri Muratov'un yaptığı Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bitene kadar hem basılı hem de çevrimiçi yayınlarını durdurduğunu belirtti.

İlk günden itibaren savaşa karşı duruş sergileyen Novaya Gazeta, Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor'dan bir uyarı daha aldıklarını belirtti. Novaya Gazeta editörlerinin imzasını taşıyan açıklamada, "Gazetenin web sitesindeki, sosyal ağlardaki ve kağıt üzerinde yayınlarını 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyonun' sonuna kadar askıya alıyoruz" denildi

13.21 Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'de yapılacak barış müzakerelerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Son olarak Kremlin, görüşmelerin salı günü başlayabileceğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna ve Rusya'nın müzakere heyetlerinin İstanbul'da bu akşam barış görüşmelerine başlayacağını söyledi. Yetkili ayrıntılı bilgi vermedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, müzakerecilerin pazartesi günü Türkiye'ye varacağını; bu sebeple de görüşmelerin bugün başlamasının olası olmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerin bugün veya yatın başlayacağını söylemişti.

13.29 Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle, Rusya'da 'yabancı ajan' ilan edildi.

Geçtiğimiz ay Rusya Dışişleri Bakanlığı, Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurmuştu.

12.51 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de savaşın gölgesinde online eğitim okullarda ve üniversitelerde yeniden başladı.

Kiev Şehir Konseyi, savaş sırasında online eğitimin sebebinin öğrencilere psikolojik destek sağlamak ve iletişimi sürdürmek olduğunu söyledi. Bu süreçte eğitimde ağır ödevler ve düşük sınav sonuçları olmayacağı, öğrencilerin stres olmamasının hedeflendiği belirtildi.

12.21 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşa ilişkin Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında bir görüşmenin, temel meselelerde anlaşmaya yaklaşıldığında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

12.11 Britanya hükümeti; kamu sektörü kuruluşlarına, Rus ve Belarus şirketleri ile olan sözleşmelerin sonlandırılması tavsiyesinde bulundu.

Birleşik Krallık hükümetinin Kabine Ofisi, Rus veya Belaruslu tedarikçilerle sözleşmeleri bulunan kamu sektörü kuruluşları için, sözleşmeleri nerede iptal edebileceklerini araştırmaları için yeni bir tedarik politikası notu yayınladı. Açıklamada; devlet daireleri ve hastaneler de dahil olmak üzere, tüm kamu kurumlarının, Rus ve Belarus şirketleriyle olan sözleşmeleri iptal ederek, minimum kesinti ile tedarikçileri değiştirmeleri için yasal yollara başvurmaları tavsiye edildi.

11.36 Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya'nın işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde "Rus askerlerinin sorumsuz hareketlerinin" Avrupa'nın büyük bölümüne radyasyon yayılmasına sebep olabileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Birleşmiş Milletler'e risk ölçümü yapmaları için bölgeye bir misyon gönderme çağrısı yaptı.

11.25 İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak müzakere öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü.

10.49 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

09.36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz ARD kanalında katıldığı bir programda Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya enerji sektörünü kapsayacak ivedi bir ambargo uygulanmasının ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Scholz, bunun Almanya'da birçok sanayi dalında büyük zararlara yol açacağını söyledi. Rusya'ya enerji sektöründe uygulanacak ambargonun ekonomik krize ve büyük çaplı istihdam kayıplarına sebep olacağını kaydeden Almanya Başbakanı, bu nedenle ilk aşamada Rusya'dan enerji ithalatını tamamen kesmeyeceklerini, bunun yerine azaltmaya gideceklerini belirtti. Scholz, buna paralel olarak yeni tedarikçiler bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Olaf Scholz, bu hedefin tutturulmasının kömür tedariği konusunda bu yılın sonuna kadar mümkün olabileceğini belirtirken, petrolde de hızlı sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Ancak Başbakan Rus doğal gazına olan bağımlılığın ise bir süre daha devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

09.18 Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey-Güney Kore gibi Ukrayna’yı bölme amacı olduğunu söyledi.

Budano, Putin’in savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’yı tam işgal etme planlarını yeniden değerlendirdiğini söyleyerek “Şu an bu Ukrayna’yı Kuzey ve Güney Kore gibi bölme girişimidir” dedi.

08.32 ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü kullandığı "Putin iktidarda kalamaz" sözlerinin Rusya'da bir iktidar değişikliği istedikleri anlamına gelmediğini ifade etti. Pazar günü kiliseden çıkan Biden'a bir gazeteci, "Putin'in iktidardan alınmasını mı istiyorsunuz? Rejim değişikliği çağrısı mı yaptınız?" diye sordu.

Biden sadece, "hayır" diye yanıt verdi.

08.12 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile yaptıkları söyleşiyi yayınlanmamaları uyarısında bulundu.

07.53 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, muhalif Rus gazetecilere verdiği söyleşide müzakerelerde ülkenin tarafsızlığını konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Ukrayna lideri, güvenlik garantileri istediklerini bir kez daha vurgularken "nazilerden arınmayı" ve "silahsızlanmayı" tartışmayacaklarını ifade etti.

07.27 Zelenski sabah saatlerinde Twitter hesabından yayımladığı konuşmasında da Türkiye'de yapılacak görüşmeleri bir 'fırsat' olarak nitelendirdi ve "gecikme olmadan barış istediklerini" söyledi.