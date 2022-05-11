MetroPOLL: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 40

MetroPOLL Araştırma, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın seçime girmesi halinde ortaya çıkan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre seçiminin birinci turunda, Erdoğan yüzde 40,1 oy alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 30,2'de kaldı. Selahattin Demirtaş ise yüzde 15,2 oranında oy topladı.

MetroPOLL Araştırma, vatandaşa "Gelecekte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket verilerine göre 2023 yılında yapılacak olan seçimler ikinci tura kalacak.

Erdoğan yüzde 40, Kılıçdaroğlu yüzde 30

Yapılan son anketin sonuçlarına göre; ilk turda Erdoğan yüzde 40,1, Kılıçdaroğlu yüzde 30,2, Demirtaş ise yüzde 15,2 oranında oy alıyor. "Protesto oy" diyenlerin oranının yüzde 10,5 olarak kayda geçtiği ankette, kararsızların oranı yüzde 3,3, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0,7 olarak belirtildi.

AKP'li seçmenlerin yüzde 97'si Erdoğan'ı destekliyor

Araştırmada ankete katılan vatandaşlara ayrıca "Bu pazar milletvekilliği seçimi olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Vatandaşların oy verdiği partiye göre Cumhurbaşkanı seçiminde desteklediği adaya ilişkin tablo oluşturulduğunda dikkat çeken grafik ortaya çıktı.

Buna göre AKP'li seçmenin yüzde 97'si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyecek. MHP'ye oy verenler ise yüzde 84 oranında Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. MHP'lilerin yüzde 8,4'ünün ise Demirtaş'ı desteklemesi anket verilerine yansıdı.

İyi Parti seçmeninin yüzde 60'ı Kılıçdaroğlu dedi

CHP'li seçmenin yüzde 80'i genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımak istediğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 9'u ise Demirtaş'a destek verdi. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı ise 4,6'da kaldı.

Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar, yüzde 42 oranında Kılıçdaroğlu'nu tercih etti. Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı görmek isteyen partililerin oranı ise yüzde 25,8 olarak kayda geçti.

İyi Partiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60,3 oranında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. İyi Parti'ye oy verenlerin yüzde 11,8'i Erdoğan derken, yüzde 9,5'i Demirtaş dedi.