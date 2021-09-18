MetroPOLL Araştırma: En beğenilen siyasiler sıralamasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasında en beğenilen siyasi isimler puanlamasının sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre, “en beğenilen” siyasi isim Mansur Yavaş olurken; ikinci sırayı 4.7 puan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırayı da 4.2 puanla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İyi Parti lideri Meral Akşener 4.0 puan ile 4. sırada, İçişleri Süleyman Soylu da 3.6 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Sıralamada yer alan isimler ve aldıkları puanlar şöyle: