MetroPOLL Araştırma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.8

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 50.8'i olumlu yanıt verdi.

MetroPOLL Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020' anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50.8 oldu. Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını' onaylamayanların oranı ise yüzde 39.8. Soruya 'Fikrim yok/cevap yok' diyenlerin oranı da yüzde 9.4.

​Araştırmaya göre AKP'lilerin yüzde 85.6'sı Erdoğan'a onay verirken, MHP'lilerde bu oran 64.5, CHP'lilerde 28.3. İYİ Partililerden Cumhurbaşkanı Edoğan'a destek ise yüzde 11.8 olarak anket sonuçlarına yansıdı.