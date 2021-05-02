MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan partilerin oyları yüzde kaç olur?

MetroPOLL Araştırma şirketi, “Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021” araştırmasının sonuçlarının bir kısmını Twitter hesabından paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

MetroPOLL'ün anketinden kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyle:

AKP: Yüzde 27

CHP: Yüzde 18,3

İyİ Parti: Yüzde 10,7

MHP: Yüzde 8,7

HDP: Yüzde 8,4

DEVA: Yüzde 2,2

SP: Yüzde 1,6

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1

Bu sonuçla Cumhur İttifakı’nın oluşturan AKP ve MHP’nin oyları yüzde 36,8 olarak belirtildi.