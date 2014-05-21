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Dünya

Metro kan gölüne döndü

Elindeki bıçakla metrodaki insanlara saldıran Tayvanlı genç, metroda dehşet saçtı

21 Mayıs 2014 20:49

Tayvan’da bir genç metroda dehşet saçtı. Elindeki bıçakla rastgele etrafındakilere saldırmaya başlayan üniversite 2. sınıf öğrencisi 4 kişiyi öldürdü, 21 kişiyi ise yaraladı.

Milliyet’in haberine göre, saldırganın alkollü olduğu belirlendi. Başkent Taypey’deki Banqiao metro istasyonunda gerçekleşen saldırıda metronun içi ve istasyon adeta kan gölüne döndü. 10 santimetre uzunluğundaki bıçakla etrafına saldıran alkollü genç metroda dehşet saçtı. Rastgele etrafına saldıran gencin bıçak darbeleri sonucu 47 yaşındaki bir bayan, 20 ve 30 yaşlarında iki erkek hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan 62 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 4 saat sonra hayata veda etti. Ayrıca olayda 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, tutuklandı. Gencin Taizhong şehrinde Tunhai Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.

Cinayetleri işleyen gencin bir ay öncesine kadar psikolojik tedavi gördüğü ve tedavisinin iyileştiği gerekçesiyle doktoru tarafından bir ay önce sonlandırıldığı bildirildi.

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