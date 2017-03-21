Metro istasyonlarındaki ATM'ler kaldırıldı

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki metro istasyonlarındaki bazı banka ATM'leri kaldırıldı. Bunun nedeni ise yeni bir ihaleye çıkılmış olması. Ocak ayında yapılan ihale sürecinin ardından nisan ayında yeni ATM’ler yerlerine yerleşecek.

Dünya Gazetesi'nden Ece Ceyhun'un haberine göre, son dönemde metro istasyonlarındaki bazı banka ATM’leri kaldırıldı. Bunun arkasından ise kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ihale süreci çıktı. Ocak ayında yapılan ihale sürecinin ardından nisan ayında yeni ATM’ler yerlerine konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Metro AŞ’nin açtığı ATM parkuru ihalesi için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Akbank ve Denizbank bir rekabet yaşadı.

Yaşanan süreç

- Metro duraklarındaki ATM ihalesi aslında ocak ayında yapıldı. Metro AŞ, güzergahı 5’e böldü. Ana arter duraklarla yolcu sayısı az olan durakları birlikte birer paket haline getirilerek bankacılar tarafından ‘dengeli’ dağılım olarak değerlendirilen bir sistemle sunuldu.

- Bu ihale sürecinde Metro AŞ, ayrıca ATM’lerin görünümünü de çeki düzen vermek istemiş. Dolayısıyla ana kasaların konulduğu yerler yeniden dizayn sürecine alındı. Eskiden her banka kendi kabinini koyarken yeni düzenlemede bankalar metronun düzenlediği alanının kiracısı haline geliyor.

- Ancak kabinlerin yapımı ile sözleşmesi biten ATM’lerin kaldırılması zaman olarak denk gelmeyince metro duraklarındaki para çekme noktaları vatandaşın şikayetlerini de beraberinde getirdi ve bankalar arada kaldı.

Nisan ayına kaldı

- Yeni noktalarda yeni dizayn kasalara ATM’lerin kurulması ve bankaların hizmet vermesi ise nisan ayını bulacak.

- Bu arada pek çok durakta banka değişimi yaşandığı da belirtiliyor.

- İhale açık artırma usulüyle yapılınca fiyatta 3 sene önceki bedellerin 2 katına ulaşılan duraklar olmuş. En çok kıran kırana fiyat rekabetinin yaşandığı durak unvanı ise Marmaray ile de birleşen Yenikapı.

650 bine kadar çıkıyor

Bankacılar, genel olarak Avrupa Yakası'ndaki rakamların Anadolu Yakası'ndan daha yüksek seviyelere çıktığını kaydetti. Anadolu Yakası'nda ise en gözde hat Kadıköy- Kartal.

- Verilen bilgiye göre en düşük kiralama fiyatı 180 bin TL/yıl, en yüksek fiyat 650 bin TL/yıl olmuş.