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Yaşam

Metro istasyonlarına akü şarj üniteleri yerleştirildi

Engelli erişiminde kolaylık sağlanması için İstanbul'daki metrolara 'akü şarj üniteleri' yerleştirildi

11 Aralık 2014 22:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların gündelik hayata entegre olabilmeleri için yeni bir uygulamaya imza attı. İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan yeni çalışma ile engelli erişiminde kolaylık sağlaması için metro istasyonlarına "akü şarj üniteleri" yerleştirildi.

Hürriyet'in haberine göre, hayata geçirilen bu uygulama ile metro araçlarına binmek için akülü araçlarıyla istasyona gelen engelli yolcular, şarj cihazı bulunan alana giderek akülerini şarj edip yolculuğuna devam edebilecek.

Engelli vatandaşların ücretsiz olarak kullanabilecekleri "akü şarj üniteleri"; M1 Hattında Aksaray, Yenibosna, Kocatepe, M2 Hattında Yenikapı, Gayrettepe, Levent, Şişli, M3 Hattında Kirazlı, M4 Hattında Kadıköy, Ayrılıkçeşmesi, Bostancı olmak üzere toplam 11 istasyonda hizmet veriyor.

Akülü araçlar kullanıcının istediği kadar veya;
• 26 – 33 Amper kapasiteye sahip araçlar: 1 saat,
• 40 – 50 Amper kapasiteye sahip araçlar: 1 saat 20 dakika,
• 50 Amper üzeri kapasiteye sahip araçlar: 1 saat 30 dakika sürede şarj edilebiliyor.

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