Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy: Ticari alanları ihale ile kiraya verdik

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, ihale ile kiraya verilen ticari alanlardan 30 milyon lira gelir elde ettiklerini söyleyerek, “Daha önce hiç duymamışsınızdır, 'Metro dükkânlarını ihaleye çıkıyor diye. Biz ihaleye çıktık ve hem yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacakları daha fazla yer oldu hem de kamuya gelir yaratmış olduk” dedi.

Kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelere ilişkin de bilgi veren Soy, kadın makinist sayısını 130'a çıkardıklarını ve ağırlıklı olarak kadınlara raylı sistemlerle ilgili eğitimlerin verileceği Metro Akademi Projesi'ni başlatacaklarını açıkladı.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, raylı sistemlerde bulunan ticari alanların ihale sürecini, kadın istihdamına verdikleri önemi ve Metro İstanbul’un gündem maddelerini ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Günde 2 milyonun üzerinde insanın kullandığı metro istasyonlarını önemli yaşam alanlarına dönüştürmek için çabaladıklarını söyleyen Özgür Soy, şunları söyledi:

“Metro insanların hayatını hızlandıran bir unsur. İşlerine, evlerine hızlı ulaşmalarını sağlıyor ama bir yandan da metroda geçen zamanın, kayıp zaman olmasını istemiyoruz. Bu yüzden de bir milyon metrekarenin üzerindeki alanı değerli, kıymetli yerler haline getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar geçerken birtakım ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, yiyecek, içecek veya ufak tefek alışverişlerini yapabilsinler ve hızlı hayatlarına katkı sunsun istiyoruz. Bunun için de ticari alanları değerlendirdik.”

“279 tane otomat ve 160 tane dükkânı ihaleyle kiraya verdik”

Metro istasyonlarının daha kullanışlı olması ve ticari alanların kamuya kazandırılması için, Metro İstanbul bünyesinde bulunan ticari alanları ihaleye çıkarıp kiraya verdiklerini söyleyen Soy, şöyle konuştu:

"Çok az sayıda dükkân vardı ve bunların birçoğunun anlaşması yoktu. Biraz işgalci durumunda kalıyorlardı. Biz şu anda öncelikle otomatlarla ilgili ihale yaptık. 279 tane otomat ihaleyle konuldu buralara. Ondan sonra da 160 tane dükkânı kiraya verdik. Böylece hem yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacakları daha fazla yer oldu hem bu alanlar canlandı hem de sonuçta kamuoyunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve metro İstanbul’un geliri bunlar. Kamuya gelir yaratmış olduk.”

İhalelerin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Soy, “Daha önce hiç duymamışsınızdır, 'Metro dükkanlarını ihaleye çıkıyor diye. Biz bir basın toplantısı yaparak herkesi duyurarak, duyurarak, duymayan kalmasın diye altını çizerek bunları ihaleye çıkardık. Şeffaf bir şekilde şartnamesini yayınladık ve belirlenen zamanda elektronik ihaleyle açık arttırmayla bunları kiralamasını gerçekleştirdik” diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde hedef 40-50 milyon"

Metro İstanbul bünyesinde bulunan ticari alanların kira gelirinin şu dönem için 30 milyon lira değerinde olduğunu belirten Soy, önümüzdeki dönem hedeflerinin 40-50 milyon olduğunu söyledi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Soy, şöyle devam etti:

"Metro yatırımları milyarlık yatırımlar. Yani metro İstanbul'daki şu ana kadarki toplam yatırıma bakarsanız milyarlarca dolarlık bir yatırım var, yenileri de devam ediyor. Bunun yanında küçük bir gelirden bahsediyoruz yani burada biz devraldığımızda yaklaşık yılda 3-4 milyon liralık, belki 5 milyon liralık bir gelir elde ediliyordu bu kiralamalardan. Biz bunu öncelikle 30 milyona çıkarmayı hedefiyle yola çıktık ve 30 milyonu sağladık. Önümüzdeki dönemde de 40-50 milyon gibi bir yıllık gelire denk gelecek."

“Yüzde elliden fazla kadın almaya çalışıyoruz”

Kadın istihdamına çok fazla önem verdiklerini ve genel müdürlük görevine geldikten sonra Metro İstanbul’daki kadın çalışan oranın yüzde 8’den yüzde 10’a çıktığını belirten Soy, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kadın istihdam oranı çok düşük. İşsizlik rakamlarına bakmayın işsizlik rakamları iş arıyorum diyenler sadece. Kadın istihdam oranı dörtte birin altında. Yani her dört kadından birisi çalışıyor. Kadınların iş hayatına katılması lazım. Türkiye'nin gelişmesinde, büyümesini istiyorsak, tabii bunların iş hayatına katılması gerekiyor. Biz de bunu destekliyoruz ve biz Metro İstanbul’da yüzde sekizden yüzde ona çıkarabildik şu ana kadar 2 yıl içerisinde. Ama yeni alımlarda özellikle yüzde 50’den fazla kadın almaya çalışıyoruz. Onlara küçük bir pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Yine liyakat bazında, yine işini iyi yapabilecek kişiler. Bizim burada yaptığımız, kadınların girmesi zor gözüken yapamaz denilen işleri kadınlara açmak oldu."

“Kadın makinist sayısı 130’lara çıktı”

Kadın makinist sayısında ciddi bir artış olduğunu ve bu artışı desteklediklerinin altını çizen Soy, “Kadın makinist çok az sayıda vardı. Yani sembolik 5-6 tane kadın makinist vardı. Bu sayı şu anda 130’lara çıktı. Yeni alımımızla beraber 160 olacak. Önümüzdeki yıl da 200’ü geçer” dedi.

Kadın yöneticilerin sayısının da arttığını vurgulayan Soy, “Bunun dışında hem kadın yönetici sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. İçeride kadınların daha üst pozisyonlara gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ben ilk geldiğimde biz üst yönetim toplantısı yaparken orada da hiç kadın yoktu. Şimdi yaklaşık yarı yarıya kadın yöneticilerimiz var. Bu bizi çok memnun ediyor” diye konuştu.

“Metro akademi kurulacak”

Soy, ağırlıklı olarak kadınlara raylı sistemlerle ilgili eğitimlerin verileceği Metro Akademi Projesi'nin detaylarını da ilk kez ANKA’ya anlattı. Soy, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yakın zamanda bir de Metro Akademi kurulacak. Henüz duyurmadık ama ben buradan bir küçük sürpriz bilgi vermiş olayım. Metro Akademi, Metro'yla ilgili raylı sistemlerle ilgili eğitimler verecek. Hem makinist eğitimleri sertifikalı bir şekilde buradan alınacak hem de teknik eğitimler olacak. Bu eğitimlerde de kadınlara öncelik verilecek. Kadınların yöneticilik anlamında, kendilerini geliştirip daha üst pozisyonlara gelebilmeleri için kendi yetkinliklerini geliştirmeleri için de burada programlar olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel politikası bu. Biz Metro İstanbul olarak da bunun ön saflarında yer alıyoruz."

(ANKA)