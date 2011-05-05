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Yaşam

METRO İNŞAATLARI BAKANLIĞA DEVREDİLİYOR ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 12:51

-METRO İNŞAATLARI BAKANLIĞA DEVREDİLİYOR ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Ankara'da yapımı devam eden metro inşaatları, 7 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törenle Ulaştırma Bakanlığına teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Sincan-Batıkent, Tandoğan-Keçiören ve Kızılay-Çayyolu (1 ve 2) metro hatları ile tüm hatların elektro-mekanik işleri 4 ayrı protokolle Ulaştırma Bakanlığına devredildiğinin anımsatıldı.  Açıklamada, protokollerin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla birlikte yatırım programına alınan metrolar için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu'ndan ilk aşamada 250 milyon lira bütçe ayrıldığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Büyükşehir Belediyesinin, mevcut metro inşaatlarını Ulaştırma Bakanlığına devredeceğinin ifade edildiği açıklamada, devir teslim töreninin Ulaştırma Bakanı Habib Soluk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in katılımıyla 7 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da ODTÜ metro durağında yapılacağı kaydedildi.

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