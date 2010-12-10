-METRO İNŞAATINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Kadıköy-Kartal metro inşaatının Maltepe Huzurevi İstasyonu havalandırma şaftında çıkan yangın söndürüldü. Kadıköy-Kartal arasında yapımı devam eden metro inşaatının Maltepe Gülsuyu yan yolda bulunan Huzurevi İstasyonu'nun havalandırma şaftında, yerin 17 metre altında beton dökmek için kullanılan ahşap kalıplar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangını, dışarıda yemekte olan işçiler farkederek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını şaftın girişinden su sıkarak söndürdü.