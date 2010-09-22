Metro inşaatında göçük

T24- Kadıköy-Kartal-Pendik-Sabiha Gökçen metro inşaatının E-5 karayolu Pendik Köprüsü yakınlarında göçük meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle E-5 karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzahgahlara yönlendirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, metro inşaatının Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldiğini ve ölü ile yaralının bulunmadığını bildirdi. Belediyenin basın danışmanlığından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



''Metro inşaatında Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Tedbir amaçlı E-5 kısa süre için trafiğe kapatıldı. Yolda çökme veya kayma riski yok.'' Ölü ve yaralı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, detaylı bilgilerin daha sonra verileceği kaydedildi.





Kazadan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş bir açıklama yaptı.



"Metro çalışmalarında çökme hissedildi"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı' dedi.





1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun ziyaretinin ardından Topbaş, gazetecilere Pendik'deki metro inşaatında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı.





Topbaş, 'Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı. Yeni aldığım bilgiye göre de yol yakında açılacak. Şu an da elimize ölü ya da yaralı sayısı hakkında bir bilgi yok' dedi.

Metro çalışmalarında meydana gelen çöküntünün farklı sıkıntılara doğru seyretmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Topbaş, yolun hem titreşim hem de basınç görmemesi için gerekenlerin yapılacağını bildirdi.



