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Yaşam

Metro inşaatında doğalgaz patlaması!

Patlamanın ardından çevredeki binalar tahliye edildi

Fotoğraf: Arşiv

01 Haziran 2015 14:06

Alibeyköy'de metro hattı inşaatı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Çevredeki binalar tahliye edildi.

Alibeyköy'de metro hattı inşaatı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Doğalgaz büyük bir gürültü ile borudan boşalırken olay yerine İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Metro inşaatı şantiyesine çıkan yollar kapatıldı, çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. Şantiye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken borudaki gazın boşalması bekleniyor.

 

‘Doğalgaz ana dağıtım hattına zarar verilmiştir’

 

İGDAŞ, Alibeyköy'de metro inşaatı sırasında doğalgaz borusunun delinmesiyle ilgili açıklama yaptı. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada,  "Bugün saat 10:00 sularında, Alibeyköy Çırçır Mahallesi İtfaiye önünde metro inşaatıyla ilgili yapılan çalışma sırasında doğalgaz ana dağıtım hattına zarar verilmiştir.  87 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini alarak gaz akışını kesmiştir. Hasar nedeniyle doğalgaz verilemeyen herhangi bir sokak bulunmamaktadır" denildi.

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metro inşaatıdoğalgaz patlama

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