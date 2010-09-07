-METRO HATTINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İstanbul'da Şişhane ile Darüşşafaka arasındaki metro hattında kesintisiz ulaşım başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ocak 2009 tarihinde açılışını gerçekleştirdiği Şişhane-Taksim ile 4. Levent-Atatürk Oto Sanayi Sitesi metro hattının devamı olan Darüşşafaka metro hattındaki çalışmalar sona erdi. Sinyalizasyon entegrasyon ve hattın uzatılması süreçleri dahilinde testleri sürdürülen sistemin, Atatürk Oto Sanayi Sitesi-Darüşşafaka arasında güvenli sürüş sertifikasyonu tamamlandı. Ağustos ayı içerisinde yolcu alınmadan sürdürülen Taksim-Darüşşafaka çevrimlerinin tam performans verilerini sağlamasının ardından Darüşşafaka İstasyonu'na yolcu taşınmaya başlandı. Bu hattın devreye alınmasıyla 5,5 kilometrelik 4. Levent-Atatürk Oto Sanayi metro hattı, 1248 metre uzatılarak 6 bin 748 metreye ulaşmış oldu. Aralık ayı içerisinde Hacıosman İstasyonu'nda da test sürüşlerine başlanarak, yıl sonunda veya Ocak 2011'de Hacıosman İstasyonu'nun hizmete açılması hedefleniyor. Aynı zamanda 64 olan metro aracı sayısının yeni gelen ve eskilerin entegrasyonuyla birlikte 124'e çıkarılması, tren sefer aralığının azaltılarak daha fazla yolcu taşınması amaçlanıyor.