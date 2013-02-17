Metro Geçiş Köprüsü'nün maliyeti 180 milyon TL

Haliç'ta yapımı süren metro geçiş köprüsünün mimarı Hakan Kıran Vatan gazetesine verdiği ropörtajda inşaatta gelinen noktayı anlattı.

Unkapanı Köprüsü'nün hemen yanına inşa edilen köprü denizden 13 metre yükseklikte ve 430 metre uzunluğunda. Modern mimariyi yansıtan köprüde 47 metrelik iki taşıyıcı kule olduğu bilgisini veren Mimar Kıran, projenin toplam maliyetinin ise 180 milyon TL olduğunu söyledi.

Metro köprüsü fikrinin ilk olarak 1985 yılında gündeme geldiğini dile getiren Kıran, “Haliç’e en güvenli ve dayanıklı köprüyü yapıyoruz. Yeni yapılan Galata Köprüsü’nün ayakları her yıl 1.5 santim suyun içine kayıyor. Bu köprüde ise kule ayakları deniz tabanından 110 metre dibe kadar batırılıp sabitlendi” dedi.

Köprüden geçecek olan Taksim-Yenikapı metro hattı toplam 5.2 km uzunluğunda 4 istasyondan oluşacak. Köprü Ayazağa Metrosu ile Marmaray’ı birbirine bağlayacak. Güneybatı yönünde Taksim’de Ayazağa metrosu, Yenikapı’da ise Marmaray ve Havalimanı metro bağlantısı eklemlenecek. Tüm projelerin tamamlanmasıyla Taksim-Yenikapı arası 8 dakika, Osmanbey-Üsküdar 22, Osmanbey-Kadıköy 28, Havaalanı-Maslak 56 ve Maslak-Kartal arasının ise mesafe 71 dakikada kat edilmesi hedefleniyor.

‘Silueti kapatıyor mu?’

Köprünün 47 metrelik iki kulesinin Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı eleştirilerine ise Mimar Hakan Kıran şöyle yanıt verdi: “Süleymaniye Camii’nin siluetinin kapandığı tek nokta, Unkapanı köprüsünün yanı başındaki Sokullu Camii’nin bulunduğu açı. Asma köprü özelliği olan bizim projemizde iki taşıyıcı kule var. Şayet iki kule yapılmamış olsa, taşıyıcı ayaklar yapılacaktı ki, bu durumda köprünün altı adeta bir demir yığınına dönüşecek Galata veya Unkapanı yönünden Haliç’e bakanlar, deniz manzarası yerine demir ayakları seyredecekti. Vatandaşlarımız Haliç kıyısından Unkapanı köprüsüne bakıp dediğimi anlayabilirler. Şayet gördükleri manzaradan hoşnut kalırlar ise lafım olmaz.”



Köprüdeki çalışmalar neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Mimar Hakan Kıran, gemi geçişleri için köprünün açılacağını söyledi: “Unkapanı tünel girişindeki döner köprü olağanüstü durumlarda 12 cm yükselerek tek pivot ayak üstünde 90 derece açılacak ve gemi geçişleri için 50 metrelik açıklık sağlanmış olunacak.”