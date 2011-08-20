-Metro durağında top mermisi bulundu İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Sarıyer'de metro durağının çevre düzenlemesi için yapılan çalışma sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Alınan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi yanında bulunan metro durağının çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında patlamamış bir top mermisi olduğu görüldü. Durumun bildirildiği polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, top mermisini etkisiz hale getirerek, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderdi. Top mermisinin bulunduğu yerde, daha önceden jandarma karakolu olduğu öğrenildi.