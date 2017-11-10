 METRO DURAĞINDA '09.05'  

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıldönümünde saatler 09.05\'i gösterdiğinde Sağmalcılar Metro durağında da hayat durdu. Metronun gelmesini bekleyen yolcular çalan sirenle saygı duruşuna geçti.

Saygı duruşu başladığında hareket halinde olan metro durağa yanaşır yanaşmaz kapılarını açarak yolcuları bekledi.

Siren sesini duyan sürücüler de O-3 karayolunda araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Metro durağında saygı duruşu

-Araçların durması

-Metronun yanaşması ve beklemesi

-Saygı duruşu

-Genel ve detaylar

