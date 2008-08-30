Metro durağına tarikat ismi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da metro istasyonuna tarikat yuvası Mescid-i Selam Külliyesi’nin adının verilmesi tepkiyle karşılandı.



CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Mehmet Polat, AKP’nin metro duraklarına tarikat isimleri vererek inançları sömürdüğünü, çıkarları için kullandığını ve şeriat yanlısı bir parti olduğunu birkez daha gösterdiğini söyledi. Külliye’de barınan Tebliğ Cemaati’nin üyeleri hakkında bugüne dek 39 kez dava açılmış, “şeriatçı örgüt” suçlamasıyla da gözaltına alınmışlardı.



Mehmet Polat, Edirnekapı-Sultançiftliği güzergâhındaki raylı sistem hattının Gaziosmanpaşa ilçesindeki istasyonlarının bulundukları mahallelerin isimlerinin değiştirildiğini belirterek “Ne yazık ki Malkoçoğlu Mahallesi ve Cebeci Mahallesi’nin istasyon ismi Mescid’i Selam olarak değiştirilmiş ve çevre sakinleri tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştır. İlçede herkesin bildiği tanıdığı yeni istasyonun adının Malkoçoğlu Mahallesi durağı veya Cebeci Mahallesi olması gerekirken Mescid-i Selam İstasyonu olarak verilmesi AKP’nin laiklik karşıtı bir parti olduğunu birkez daha ortaya koymuştur.’’ dedi.



Yaptıkları araştırmalar sonucunda Gaziosmanpaşa’da Mescid-i Selam Külliyesi’nin bulunduğunu, bu külliye de yabancı uyruklu kişilerin kaldığını ifade eden Polat, “Yani Mescid’i Selam, tarikat yuvası bir külliyedir. Bununla birlikte oraya Kuran kursuna gittiği söylenen kişilere ‘Nereye gidiyorsunuz’ diye sorulduğunda ‘İslam Üniversitesi’ne gidiyoruz’ yanıtı alınmaktadır. AKP bu tarikat yuvasının reklamını yapmak istiyor ve bundan dolayı da istasyona mahallenin adını değil, bir tarikat yuvasının adını vermişlerdir” diye konuştu.



Şeriatçı örgüt suçlamaları



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mescid-i Selam’ın o bölgede bilinen en önemli yapı olduğu bildirilerek, “Raylı sistem müdürlüğü duraklar projelendirilirken ilçe belediyeleriyle görüşmeler yapıyor. Mescid-i Selam durağı da o bölgede bilinen en önemli yapı olduğu için kullanılıyor. Duraklara mutlaka semtlerin isimleri verilecek diye bir kural yok. Çemberlitaş ve üniversite durakları da bulundukları yerlerde bilindikleri için kullanılıyor’’ denildi.



Vakfın kökleri, yaklaşık 30 yıl öncesine dayanıyor. Mescid-i Selam Külliyesi’nde Tebliğ cematinin üyelerinin bulunduğu söyleniyor.



Haklarında dava açıldı



Bugüne dek 39 kez haklarında dava açılan, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edilen vakıf üyeleri kimi zaman ‘şeriatçı örgüt’ suçlamasıyla da gözaltına alındı. Külliyenin bahçesinde yeşil cüppeler giymiş, sakallı kişiler dikkat çekiyor. Kamuoyu Tebliğ cemaatini sosyete mekânlarına girip çıkan sakallı, cüppeli birtakım insanların içeridekileri ‘kibarca’ İslama davet etmeleriyle tanımıştı.



