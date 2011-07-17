'Metro cazcıları' dünya şampiyonu oldu

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Ntvmsnbc'nin haberine göre, internette yayınlanan videolarıyla beğeni kazanan Boğaziçi Caz Korosu, büyük bir başarıya imza attı. Boğaziçi Caz Korosu, internette yayınladıkları videoyla tüm Türkiye tarafından tanınır oldu.Metro, vapur ve metrobüslerde verdikleri mini konserlerle internet fenomeni haline gelen topluluk, bu sayede sponsor arayışlarına da karşılık buldu. Koro bir hafta boyunca Avusturya'da düzenlenen Dünya Koro Şampiyonası'nda ter döktü.Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Boğaziçi Caz Korosu, çağdaş müzik ve folklor kategorilerinde dünya şampiyonu karma korolar kategorisinde ise dünya ikincisi oldu.Koro, geçen yıl Çin'de düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatları’nda da önemli başarılar elde etmişti.