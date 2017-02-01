Metis Yayınları'ndan 'Biz Hayır Diyoruz' kampanyası

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Metis Yayınları kampanya referandumda 'hayır' oyuna yönelik bir kampanya başlattı.

Metis Yayınları'ndan yapılan açıklamada 50 TL'lik alışveriş yapanlara Galeano'nun "Biz Hayır Diyoruz" kitabını armağan edeceğini duyuruldu. Kampanya bir ay sürecek.

Referandum nedeniyle ‘evet’, ‘hayır’ kampanyalarının yürütülüğü şu günlerde Metis Yayınları’ndan ilginç bir açıklama geldi. Metis Yayınları, bu ay boyunca 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarında Eduardo Galeano’nun “Biz Hayır Diyoruz” kitabını armağan edeceğini duyurdu.

Kitapta, Latin Amerika’da militan gazeteciliğin önde gelen isimlerinden olan Uruguaylı yazar Eduardo Galeano’nun yirmi altı yazısına yer veriliyor. Kitaptaki yazılar edebiyatın hakkıyla kullanıldığında gazeteciliği ne denli etkili kılacağını gösteren güçlü politik metinler olarak değerlendiriliyor.