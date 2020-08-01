Metiner: FETÖ dolayısıyla haksız bir algı oluşturmaya çalışıyorlar; biz 'dini cemaat' olarak bilinen süreçlerde şu veya bu şekilde destek verdik

Star gazetesi yazarı AKP'li Mehmet Metiner, CNN Türk yayınındaki sözlerinin AKP'nin içini karıştıracak türden olmadığını belirtti. Metiner, "FETÖ dolayısıyla her seferinde bizi suçlayanlar bilerek ve isteyerek yanlış ve haksız bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz 'dini cemaat' olarak bilinen süreçlerde şu veya bu şekilde destek verdik. Gerçekte 'dini cemaat' değil ABD derin devletinin emrindeki bir istihbarat ve terör örgütü olduğunu farkettiğimiz anda da kökünü kazımaya koyulduk. İhanetçi kimliği ortaya çıktığında sergilediğimiz tavır esastır." görüşünü savundu.

Metiner, "FETÖ tecrübesi üzerinden tüm cemaatleri ve tarikatları 'iç düşman!' gibi gören yaklaşımlar hem yanlış hem haksız hem anti-demokratiktir. Bu tür düşmanlaştırıcı söylemi kabul etmemiz söz konusu olamaz. Kendim hiç bir cemaatin ve tarikatın mensubu değilim. Lakin cemaatlerin ve tarikatların hukukunu korumayı inancımın ve demokratlığımın gereği sayarım." düşüncesini dile getirdi.

Metiner, "İhanet ortaya çıktığında anlaşılır. FETÖ örnekliği üzerinden başka cemaatlerin de ihanet edebileceğini varsayıp onları imha edilmesi gereken düşman olarak görenler gerçekte milletin değerleriyle de sorunlu insanlardır. Bu yaklaşım tarzı zinhar kabul edilemez. Varsayımlar üzerinden iç tehdit ve iç düşman algısı oluşturanlar yanlış yaparlar. Diyelim ki bugün ilişkide olduğumuz cemaatlerden biri yarın tıpkı FETÖ gibi ihanet etti. O vakit devlet gereğini yapar. O zaman bizler FETÖ’ye karşı nasıl tavır koyduysak onlara da aynı tepkiyi koyarız. Varsayımlara dayalı toptancı düşmanlıklar zararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Metiner ne demişti?

Metiner CNN Türk yayınında, “Biz dini cemaatlerle çok fazla iç içe olduğumuz için, bizim temasımızın olmasında hiçbir yanlışlık yok. Şu anda da temasımızın olduğu cemaatler var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz. İhanet ortaya çıktığında anlaşılır” ifadesini kullanmıştı.