Metiner davasının Mahkeme Başkanı Süreyya Önder'i salona almadı

T24 - AKP'li Mehmet Metiner'e "suikast hazırlığında olmak ve terör örgütü adına eylemlere katılmak" iddiasıyla 54'ü tutuklu 72 sanığın yargıladığı davada Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i salona almadı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunan İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında yine Kürtçe savunma krizi yaşandı. Duruşmada daha önce Kürtçe krizi nedeniyle kimlik tespitleri yapılamayan sanıkların emniyetten gelen kimlik bilgileri kayda geçirildi. 43 sanık, Türkçe savunma yapmamakta ısrarlı olduklarını belirtti. 72 sanıklı davaya ilgi de yoğun oldu. Sanıklara destek için gelenler duruşma salonuna girmek isteyince gerginlik yaşandı.

Başkan: Sanıkların birinci derece yakınları içeri alınsın

Dava başlamışken, duruşma salonuna girmek isteyenlerle polisler arasından tartışma meydana geldi. Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, kapıdaki polis memurundan kapıyı kapatmasını istedi.

Süreyya Önder: Ben milletvekiliyim beni nasıl almazsınız

Polis memuru bir milletvekilinin girmek istediğini bildirdi. Ancak başkan Özçelik, sadece sanıkların birinci dereceden yakınlarının girebileceğini belirtti. Bu sırada kapı aralığından seslenen BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Ben bu milletin vekiliyim. Sayın başkan, beni nasıl almazsınız" diye seslendi.

Başkan: Fark etmez...

Başkan Özçelik, "Fark etmez, sadece birinci derece yakınları" diye karşılık verdi. Önder, "Beni polis zoruyla mı çıkaracaksınız? Duruşmaya alınmadığıma dair yazılı bir kağıt verin o zaman" dedi. Özçelik, "Salonu boşaltırım o zaman" diye uyardı. Salona ısrarla girmek isteyen Önder, kendisini salon kapısında engelleyen polis memuruna "dokunma" diye bağırınca salonda gerginlik arttı. Duruşma salonunda "Kahrolsun faşizm sloganı atıldı."