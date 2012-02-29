T24 LogoT24 Logo
Politika

Metiner davasının Mahkeme Başkanı Süreyya Önder'i salona almadı

AKP'li Mehmet Metiner'e suikast iddialarının görüldüğü duruşmada, Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i salona almayınca tartışma çıktı...

29 Şubat 2012 18:12

 

T24 - AKP'li Mehmet Metiner'e "suikast hazırlığında olmak ve terör örgütü adına eylemlere katılmak" iddiasıyla 54'ü tutuklu 72 sanığın yargıladığı davada Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i salona almadı. 
 
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunan İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında yine Kürtçe savunma krizi yaşandı. Duruşmada daha önce Kürtçe krizi nedeniyle kimlik tespitleri yapılamayan sanıkların emniyetten gelen kimlik bilgileri kayda geçirildi. 43 sanık, Türkçe savunma yapmamakta ısrarlı olduklarını belirtti. 72 sanıklı davaya ilgi de yoğun oldu. Sanıklara destek için gelenler duruşma salonuna girmek isteyince gerginlik yaşandı. 
 
 

Başkan: Sanıkların birinci derece yakınları içeri alınsın 

 
 
Dava başlamışken, duruşma salonuna girmek isteyenlerle polisler arasından tartışma meydana geldi. Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, kapıdaki polis memurundan kapıyı kapatmasını istedi. 
 
 

Süreyya Önder: Ben milletvekiliyim beni nasıl almazsınız 

 
Polis memuru bir milletvekilinin girmek istediğini bildirdi. Ancak başkan Özçelik, sadece sanıkların birinci dereceden yakınlarının girebileceğini belirtti. Bu sırada kapı aralığından seslenen BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Ben bu milletin vekiliyim. Sayın başkan, beni nasıl almazsınız" diye seslendi.
 
 

Başkan: Fark etmez...

 
 
Başkan Özçelik, "Fark etmez, sadece birinci derece yakınları" diye karşılık verdi. Önder, "Beni polis zoruyla mı çıkaracaksınız? Duruşmaya alınmadığıma dair yazılı bir kağıt verin o zaman" dedi. Özçelik, "Salonu boşaltırım o zaman" diye uyardı. Salona ısrarla girmek isteyen Önder, kendisini salon kapısında engelleyen polis memuruna "dokunma" diye bağırınca salonda gerginlik arttı. Duruşma salonunda "Kahrolsun faşizm sloganı atıldı." 
 
 
 

ETİKETLER

mehmet metinerhakim metin özçeliksuiakstsırrı süreya önder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24