Metin2 bağımlısı: Eşim, "Oyun mu ben mi?" dedi, ben oyunu seçtim; yuvam yıkıldı

Metin2 oynayan bağımlılar İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin bilgisayar başında cansız bedeninin bulunmasının ardından oyun hakkında konuştu. 8 yıldır Metin2 oynadığını belirten Burhan S. ekinci'nin intiharı için "Hakan küçük yaşta olduğu için karakteri bir şekilde hesabı kapatılmış, bu nedenle bunalıma girmiş olabilir. Oyun içerisindeki arkadaşlarına ulaşılırsa bir sonuç çıkabilir” dedi. 8 yıldır Metin2 oynayan Burhan S. oyunun insan psikolojisini bozduğunu belirterek "Oyun tamamıyla psikoloji bozuyor. Eşim ‘Oyun mu ben mi?’ dedi. Ben oyunu tercih ettim ve yuvamı yıktım. Şimdi de karakterlerimi kapattılar” dedi.

Habertürk gazetesinden Müslim Sarıyar'ın haberine göre İstanbul Esenyurt’ta 13 yaşındaki Hakan Ekinci’nin intiharının ardından gözlerin çevrildiği şiddet içerikli oyunlarla ilgili Habertürk’ü arayan iki kişi, küçük çocuğun ölümüne yol açtığı öne sürülen Metin2 adlı oyunun bağımlısı olduklarını belirterek “Oyun tam anlamıyla bağımlılık yapıyor. Hesabının çalınması ya da kapatılması, çocuğu bunalıma sürüklemiş olabilir” dedi. 8 yıldır oyunu oynadığını söyleyen Burhan S., “Bu oyuna başlarken 18 yaş sınırlamasının olduğu bir sözleşme mevcut. Ama kimlik istenmediğinden herkes oynuyor. Hırs yaptıran ve bağımlılık yaratan bir oyun. Oyunu oynayanlar karakteriyle özdeşleşir. Bu oyunu oynayanlardan benim adımı ve oyun karakterimi bilmeyen yoktur. Oyunun abisi de sayılabilirim. Hakan, küçük yaşta olduğu için karakteri bir şekilde bağlanmış, hesabı kapatılmış, bu nedenle bunalıma girmiş olabilir. Oyun içerisindeki arkadaşlarına ulaşılırsa bir sonuç çıkabilir” dedi.

'200 bin lira kaptıran var'

Oyunda karakter geliştirmenin para ve zaman gerektirdiğini belirten Burhan S. “Benim oluşturduğum karakterler 70-80 bin lira. Bir ev veren de araba veren de olabiliyor. Böyle karakter oluşturup satanlar var. Geçen yıl Yozgat’ta görev yapan bir polis memuru bankadan 35 bin lira kredi çekerek karakter satın aldı. 2 ay sonra oyun içinde alım satım olduğu ortaya çıkınca oyunun Türkiye sorumlusu M.G., oyununu kapattı. Bu oyunda 200 bin TL’sini kaptıran da biliyorum” dedi.

'Yuvamı yıktım'

10 yıllık bir başka oyuncu ise “10 yılda 5-6 karakter yaptım. Her ay 500 lira yatırmaya başladım. Kredi kartıyla ödüyordum. Oyun karakterime ait malzemeler çalındı. Sonra diğer hesabımı da soydular, bildirim yaptım. Şu an 50 bin liramı aldılar. Suç duyurusunda bulundum. Oyun tamamıyla psikoloji bozuyor. Eşim ‘Oyun mu ben mi?’ dedi. Ben oyunu tercih ettim ve yuvamı yıktım. Şimdi de karakterlerimi kapattılar” diye konuştu.

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