Metin Türel son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında vefat eden Metin Türel için Levent Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Türel'in ailesi ve yakınları yer aldı. Türel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Türk futbolu çok yardımlarını gördü"

Cenaze namazının öncesinde konuşan isimlerden Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu'nu özerk olarak ilk kurduklarında, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer'den bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Bu isimlerle çalışma şansına kavuştum. Türk futbolu çok yardımlarını gördü. Kalbi çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında bir şikayette bulunmamıştır. Bambaşka bir karakteri vardı, yüreği genişti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Terim: Metin Türel hepimizin hocasıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel'in iyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenör olduğuna vurgu yaparak, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasıydı. Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan biriydi. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüşüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandı" şeklinde konuştu.

Avcı: Yaşamımın her safhasının içinde bulundu

Türel'in kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Futbolculuk ve antrenörlük yaşamımda devamlı dokunuşu olan bir büyüğümüzdü. 80'li yılların başında Vefaspor'un genç takımında altyapının koordinatörüydü. Sonra iletişimimiz devam etti. 2000 senesinde Süper Lig'de İstanbulspor'da yardımcılığını yaptım. Hem futbola başlamamda hem de antrenörlüğümde önemli katkılar sağladı. Yaşamımın her safhasının içinde bulundu. Bize kazandırdığı önemli değerler var. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.