Metin Sipahioğlu, Galatasaray'ın iddialarına yanıt verdi: Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, oynanan derbi maçın ardından çıkan “seyirci” tartışmaları ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamalarına ilişkin FBTV’deki Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın "derbiye seyirci alındı" iddialarına yanıt veren Sipahioğlu, "Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin açıklamalarına yanıt veren Sipahioğlu, stada 3 bin taraftar alındığı, Ali Koç'un locaya gelerek Galatasaraylı yöneticilere "ayar verdiği" iddialarının yalan olduğunu söyleyerek, "Görüntüler ortada. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da kabul edeceksiniz 'biz yalan söylüyoruz' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın sözlerini de değerlendiren Sipahioğlu, "Maalesef şantaj içerikli söylemler" dedi. Derbi maçtaki ofsayt tartışmasına ilişkin de konuşan Metin Sipahioğlu, "Galatasaray maçındaki golümüz, VAR ofsayt çizgileri manipüle edilerek geçersiz sayılmıştır" şeklinde konuştu.

Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cumartesi günü oynanan Galatasaray maçından sonra başkanımız açıklama yaptı. 48 saat sonra resmi sitemizden VAR'dan skor nasıl etkilenebilir yönünde bir açıklama yaptık. Bu yaklaşımımız yeterli olmadığı için bazı taraftarlardan tepki aldı."

"Galatasaray yönetimi ise maçtan sonra başkanlarının yaptığı açıklamayı ayrı tutuyoruz. Hafta içi pazartesiden cuma gününe kadar tam 5 kez konuştular. Başkanları, başkan yardımcıları... Konuştukça konuştular. Biz buna yanıt vermedik. Önemli bir maçımız vardı. Ona odaklandık ve kazandıktan sonra bu açıklama yapıp yapmamayı çok düşündük. Ancak spor kamuoyunda çamur at izi kalsın mentalitesinin yer tuttuğunu gördük. Onun için geçen hafta Galatasaray Başkanının yaptığı tüm iftiraları ve yalanları somut delillerle kanıtlamak için buradayız. Programın ilk bölümünde bu yalanları kanıtlayacağız. İkinci bölümde hakem hatalarını açıklayacağız."

"Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler"

"İlk haksız ithamlarından başlıyoruz. Ortada çok ciddi bir suç var. Bir camiaya inanılmaz iftiralar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Biz bu programı yapmak zorunda kalsın, bunu herkes bilsin."

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e akreditasyon kimliği soruldu mu?" sorusunun ardından, Galatasaray TV'de ağırlanmayla ilgili yapılan "Başkanımıza akreditasyon kartı soruldu" yönündeki yorumlar yayımlandı. Görüntüler sonrası Metih Sipahioğlu, şöyle konuştu: 1. Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. İstanbul'daki ya da Türkiye'deki tüm stat protokolleri Gençlik ve Spor Müdürlüğüne aittir. Onlar onaylar veya onaylamaz. İstanbul'daki tüm statlarda Gençlik ve Spor Müdürlüğü tüm hakların sahibidir. Gittiğimiz herhangi bir deplasman maçında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve oradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Oranın yetkisi bizde değildir. Orada kötü bir muamele yok ama olsa bile bu kulüpleri bağlamaz. Burada bir ayıp varsa ki, -kesinlikle yok- orada herhangi bir yanlış varsa bu kulübe ait değildir. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de zan altında kalmasın. Müthiş ağırlamışlar. İsim listesine bakılmadan Mustafa Cengiz ve yanındakiler içeri alınmış. Hakikaten insan bu görüntülere bakınca utanır. Acaba birileri ayıp mı etti diye baktık. Başkanımız da bunu sordu. Bu kadar rahat içeri giriş, hiç kimsenin ismine bakılmaması. Herkes içeri girmiş. Galatasaray Kulübü'nün yalanı somut görüntülerle şimdi çürütmüş olduk. Maalesef hepsi yalan. İnsan diyecek söz bulamıyor. Koca, kanıtlı bir yalan.

"Şifre: 1907" iddiası

"Söyledikleri ikinci yalan da "Her 1907 diyeni içeri aldılar" şeklindeydi. Herhalde yönetimleri ve başkanları fazla film izliyorlar. Şifre 1907 nereden akıllarına geliyor? Başkanlarının bizzat böyle bilgilendirilmesi de ciddi bir hata. Teorik olarak 1907 ile protokol tribünü yan yana. O gün iki tür misafirlerimiz vardı. Bir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün misafirleri diğeri de 200 kişilik davetlilerdi. Gelenler protokol dediklerinde protokole, tribüne gelenler ise tribüne yönlendirildi. Tribüne gelenler yoğun güvenlikle ve HES koduyla oraya alındı."

"Mustafa Cengiz, şifre 1907'yi söylüyorsa o büyük hata yapıyor. Yönlendiren varsa onlar da hata yapıyor. Sadece bizim stadımız değil hiç bir tribüne şifreyle kimse alınamaz. Oraya gelenlere hangi tribüne geldikleri soruldu. 1907 tribününe gelenlere listeden bakıp içeri alındılar. Teker teker ilk başta isim kontrolü yaptırıldı. Daha sonra HES kodları soruldu. Sorun olan stada giremedi. Şifre 1907 olsaydı, 200-250 kişi değil 200-250 bin kişi kuyruk oluştururdu."