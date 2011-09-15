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Yaşam

Metin Şentürk'ten Somali'ye destek konseri İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 05:07

-Metin Şentürk'ten Somali'ye destek konseri İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Sanatçı Metin Şentürk, Somali'deki sahra hastanesine engelli kliniği açılmasına destek olmak için konser verdi. Turkcell Kuruçeşme Arena'daki konser öncesinde konuşan Şentürk, başkanlığını yürüttüğü Dünya Engelliler Vakfı tarafından düzenlenen konserle Somali'de yaşanan sorunlara bir parça ilaç olmak istediklerini belirterek, ''Oradaki sorunlar büyük. Bizim yaptığımız konser, onlara okyanusta bir damla olacak. Biz de burada güzel bir gecede güzel duygular yaşayacağız'' dedi. Konsere, büyük hassasiyetle hazırladıklarını dile getiren Şentürk, ''Sayın Başbakan ve eşi Mısır ziyaretinde oldukları için konsere katılamadı. Sevgilerini ve birlikteliklerini gönderdi. Kendilerini burada hissediyorum'' diye konuştu. Konser sırasında Şentürk'e, Kubat ve Zara da şarkılarıyla eşlik etti.   İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda müziksever Şentürk'ü Somali'ye destek konserinde yalnız bırakmadı. 

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