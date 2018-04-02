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Metin Şentürk, Nasreddin Hoca'yı canlandıracak

"Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi"

02 Nisan 2018 16:29

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek Nasreddin Hoca Şenliği'nde şarkıcı Metin Şentürk, temsili olarak Nasreddin Hoca'yı canlandıracak.

Akşehir Belediyesi, her yıl temmuz ayında Nasreddin Hoca anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği düzenliyor. Şenliklerde temsili Nasreddin Hoca da göle maya çalıyor. Her yıl farklı isimlerin temsili olarak canlandırdığı Nasreddin Hoca'yı, bu yıl ünlü şarkıcı Metin Şentürk canlandıracak. Belediyeye ait Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Metin Şentürk ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

Akkaya, ''Sanatçı Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hoca'lık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehir'imizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk, Nasreddin Hoca'mızı temsil etmiş olacak” dedi.

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