Metin Şentürk: HDP'nin barajı aşacağını ben bile görüyorum!

İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı sanatçı Metin Şentürk, "HDP barajı kesinlikle geçecek, bunu ben bile görebiliyorum" dedi.

Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, 7 Haziran genel seçimlerine parti olarak katılma kararı alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili baraj tartışmalarını değerlendirdi.

Seçimlerde İstanbul 2. bölgeden bağımsız aday olarak yarışacak olan Şentürk, Cumhuriyet gazetesinden Erk Acarer'e verdiği röportajda, "HDP barajı kesinlikle geçecek, bunu ben bile görebiliyorum" yorumunda bulundu.

Erk Acarer'in Cumhuriyet gazetesinde 'Meclis’e ‘bir gören’ gerekli' başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2015) röportajı şöyle:

Meclis kadın, işçi, çevre sorunlarını görmezden gelenlerle dolu, bu kadar görmeyenin arasında biri daha fazla değil mi?

Doğru söylüyorsunuz ancak eğer seçilirsem bu kadar görmeyen insan arasında bir gören olacağıma söz veriyorum.

İnsanlar neden siyasete bu kadar meraklı? Meclis’e girmek çok mu önemli?

Vekil olursam daha fazla ünlü olma, daha fazla bilinir olma durumum var mı ya da şu andakinden daha fazla para kazanabilir miyim?

Eğer amacıma ulaşırsam bazı haklarımı da kaybedeceğim. Meclis’te olursam düğünlerde, derneklerde şarkı söyleyemeyeceğim mesela. “Vekil, bir tıngırdat da dağıtalım” derlerse ne olur? İşte bu yüzden benim açımdan durum farklı. Ben samimi olarak bir yaraya merhem olmak istiyorum.

Nedir o?

Altı kardeşim var. Bazı kardeşlerim ve babam da görme engelli. Genetik bir rahatsızlık! Benim ailem küçük bir körler okulu gibiydi. Şaka bir yana; çok sıkıntı çektim, hayat öyle böyle zor olmadı benim için. Engellilerin ve ailelerinin sorunlarını benden iyi anlayan olabilir mi? Türkiye’de çok büyük bir sorun var. Tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamadığı için çöp kamyonu altında kalıp ezilen insanlardan, okula, camiye, parka anne babalarının sırtında giden çocuklardan söz ediyoruz. Aslında bir zihinsel dönüşüm sürecine de ihtiyaç var.

‘Ben işime geleni görürüm’

Sloganımız “Görmezden gelme!” Şimdiye kadar engellilerin sorunları görmezden gelindi. Bunu elimden geldiğince değiştirmek istiyorum.

Niye bağımsız adaylık, hiç teklif gelmedi mi?

Net bir teklif gelmedi, benim de başvurum olmadı.

Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?

On iki ilçede sahaya ineceğiz. Yüze yakın arkadaşımız 50 gün boyunca çalışacak. Her gün, her biri 60 ev gezecek. Bütün sahayı kaplayacağız.

Engellilerin hakları için savaşıyorsunuz… Ne var ki iktidar Türkiye gaz fişeğiyle gözlerini kaybeden, polis şiddeti nedeniyle uzuvlarından olan insanlarla dolu!

Kamu güvenliğini önemsiyorum ancak insanların özgürlüklerinin önüne set çekilmesine karşı çıkıyorum. Bu coğrafyada yaşayan insanlar açlığa tahammül edebilirler ancak özgürlüklerinin ellerinden alınması karşısında mücadele ederler. Özgürlüklerin önüne getirilecek engellerin bedelini iyi düşünmek gerekir.

Türkiyede acil öteki sorunları neler?

Kadına ve çocuğa şiddet ile taciz konularına bir an önce önlem alınmalı.

SYRİZA modeli sizi etkiledi mi?

Orada görme engelli bir bakan var.

Yunanistan’dan çok önce bunu gündeme getirmiştik. Yunanistan’ın Sağlık Bakanı Panagiotis Korumblis’ten randevu aldık, gidip çalışmalarına yakından tanık olmak istiyoruz.

HDP barajı geçebilecek mi?

Evet, HDP barajı kesinlikle geçecek, bunu ben bile görebiliyorum.

Son mesajınız?

Gençlere seslenirim. İlk oy, ilk aşk gibidir. İlk oyunuzu kendini engelliler için mücadeleye adamış birine verirseniz, ileride kendinizle gurur duyarsınız. Bu sözlerimi siz de görmezden gelmeyin. Yazarsanız sevinirim.

Yazmasam da görmeyeceksiniz.

Ben işime geleni görürüm.