Metin Şahin: "Altyapıya önem veriyoruz"

\"Hedefimiz Tokyo\'da Türk Bayrağı\'nı dalgalandırmak\"

\"Nur Tatar Askari\'nin dönüşü bizi sevindirdi\"

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası 11-15 Ağustos tarihlerinde Ankara\'da düzenlendi. Erkekler ve Bayanlarda yapılan final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, \"700 kulüp 2 bin 700\'e yakın sporcuyu burada ağırlıyoruz. Gurur verici bir olay. Gençlerimizin bu şekilde müsabakalara katılması gelecekte daha çok sporcunun katılım sağlayacağını gösteriyor. Türkiye Tekvando Federasyonu altyapıya verdiği önemle bütün Türkiye\'de bir tarama yapıyor. Neticede bu maçlar da bu taramadan çıkan sonuçları gösteriyor. İnşallah bunlar gelecekte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak karşımıza çıkacak\" dedi.

\"HEDEFİMİZ TOKYO\'DA TÜRK BAYRAĞI\'NI DALGALANDIRMAK\"

Başkan Şahin, 2 gün önce Moskova\'da Grand Prix yapıldığını hatırlatarak, \"Çok öneli bir müsabaka. 40 puan veren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na hazırlık noktasında teknik direktörümüz Ali Şahin ve sporcularımız İrem Yaman altın madalya, Nafia Kuş gümüş madalya, Zeliha Ağrıs ile Hatice Kübra İlgün bronz madalya alarak çok büyük bir başarıya imza attılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Emin adımlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na gidiyoruz. Hedefimiz Tokyo\'da Türk Bayrağı\'nı dalgalandırmak\" diye konuştu.

\"NUR TATAR ASKARİ\'NİN DÖNÜŞÜ BİZİ SEVİNDİRDİ\"

Nur Tatar Askari ile ilgili de konuşan Metin Şahin, \"Nur çok başarılı sporcumuz. Yıllarca birlikte çok büyük başarılara imza attık. Böyle bir karar alması bizi sevindirmiştir. İnşallah yeni başarılara yelken açacağız. Takım olarak dünyada Türk tekvandosunu kanıtlamaya devam edeceğiz. Gücümüzü, enerjimizi ülkemizin tanıtımına vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakalardan görüntüler

-Metin Şahin\'in açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)