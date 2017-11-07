Metin Öney: Rejim değişti, partiniz artık iktidara gelmeyecek

İZMİR, (DHA)- TÜRK Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öney, \"16 Nisan\'da yapılan referandumun sonuçlarını siyasi partiler hala anlayamadılar. Rejim değişti. Hala konuşurken \'İktidara gelince\' diye söze başlıyorlar. Arkadaş artık partiniz iktidara gelmeyecek. Cumhurbaşkanı iktidara gelecek, partiler değil\" dedi.

Eski milletvekillerinin yer aldığı Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Şube Başkanı Metin Öney yaptığı konuşmada, 3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bunun için hazırladığı \"10 Kasım\'a kadar değil son Kasım\'a kadar birlikteyiz\" sloganını çok beğendiğini söyledi. Öney, Atatürk\'e çirkin cümlelerle yapılan saldırıların Türk milletinin Atatürk\'le ilgili duygu ve düşüncelerini değiştirmeyeceğini, Atatürk\'ün diğer devletlerde olduğu gibi sadece kahramandan ibaret değil devletin kuruluş felsefesinin teorisyeni olduğunu belirtti. Öney, \"Biz Ata\'mızı hep seveceğiz. Herkes bilsin ki Atatürk\'e çirkin cümlelerle yöneltilen saldırılar asla Türk milletinin Atatürk\'le ilgili duygu ve düşüncelerini değiştirmeyecektir\" dedi.

Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi yönetiminin çok farklı partilerden eski milletvekillerinden oluşmasına karşın, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar tüm faaliyetlerini ittifakla, beraber yaptıklarına dikkat çeken Metin Öney, \"Ben ortadayım söylemini kabul etmiyoruz. Bekçi ile hırsız, yangın ile itfaiye, ilaç ile mikrop arasında tarafsızlık olmaz. Biz ana ilkelerde ittifak ettik. Biz Atatürk, üniter devlet, ulus devlet, laik cumhuriyet, tam bağımsızlık, antiemperyalist tavır, din ve vicdan özgürlüğü, başkent Ankara ve resmi dil Türkçe\'den tarafız. Bunların dışındakiler teferruattır\" dedi. Bazıları için milletvekilliği bitince her şeyin bittiğini, ancak kendilerinin Birlik içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İlk anayasa değişikliği çalışmaları başladığında bile bu işin yanlış olduğunu ilk kendilerinin yaptıkları toplantıda açıkladığını belirten Öney, \"Çalışmalarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Etkinliklerimizi mesaj, sosyal medya aracılıyla 5 bin kişiyi duyuruyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda yapılan 16 Nisan referandumunu önemsediklerini ve öncesinde uyarmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, ancak hala siyasi partilerin durumu anlayamadığını belirten Öney, \"Siyasi partiler hala anlayamadı. Rejim değişti. Söze \'İktidara gelince\' diye başlıyorlar. Arkadaş partiniz iktidara gelmeyecek. Partilerin iktidarı bitiyor. Kim iktidara gelecek? Cumhurbaşkanı iktidara gelecek. Partiniz ne kadar oy alırsa alsın iktidara gelecek mi? Uyarmaya çalıştık. TBMM gazi Meclis\'tir. Atatürk\'ün öncülüğündü Kurtuluş Savaşı\'nı yönetmiştir. Böyle bir Meclis 2019 itibariyle işlevsiz hale gelecek. Hükümet kuramayacak. Güvenoyu veremeyecek. Gensoru veremeyecek. Yazılı soru önergesi veremeyecek. Bakan çıkaramayacak. Bütçe yapamayacak\" dedi.

Toplantıya Birlik üyesi eski milletvekilleri Metin Öney, Erdal Karademir, Suat Çağlayan, Canan Arıtman, Rahmi Sezgin, Muharrem Toprak, Göksel Kalaycıoğlu, Ali Aşkın Toktaş ve Erol Yeşilpınar da katıldı.

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