"Metin Oktay, Türkiye'nin ilk sosyalist futbolcusu; 'Çektin gittin' diyerek Çetin Altan'la tartıştı"

Aydınlık yazarı Hikmet Çiçek, Milliyet yazarı Melih Aşık’ın 10 Eylül 2009 tarihindeki yazısında “Bir tren seyahatinde ‘ünlü bir yazar ağabeyimizle’ tartışan futbolcu Metin Oktay’ın ‘Bizi sosyalist yaptın ama sen aramızdan çektin gittin’ dediğini” belirterek “Aşık’ın adını vermediği ‘yazar ağabeyimiz’ Çetin Altan’dır. Metin Oktay, Çetin Altan’ın yazılarını okuyarak sosyalist olmuştur, fakat Altan, ‘çekip gitmiştir’” İfadelerini kullandı.

""Bugün birçok gazetede Metin Oktay’a ilişkin olarak yazılar okunacağını" belirten Hikmet Çiçek, “Ancak bu yazıların tümünde Metin Oktay’ın siyasi duruşunun, politik kimliğinin gizlendiğini göreceksiniz” dedi.

Hikmet Çiçek’in “TİP’e oy veren sosyalist futbolcu!” başlıklı yazısı şöyle:

Galatasaray’ın ve Milli Takım’ın unutulmaz golcüsü Metin Oktay’ı kaybedeli 26 yıl oldu. Oktay, 13 Eylül 1991 günü bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Damlacıkspor, sonra Yün Mensucat’ta amatör, profesyonel kariyerinin başladığı takım ise İzmirspor. 1955 yılından sonra Galatasaray’lı. 1961- 1962'deki Palermo yıllarını saymazsak, 1969 yılına kadar Galatasaray'ın ve Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı. Dile kolay, Galatasaray formasıyla 324 lig maçında tam 294 gol.

Siyasi duruşu gizleniyor

Şimdi bugün birçok gazetede Metin Oktay için yazılar okuyacaksınız. Galatasaray kulübü de bir anma mesajı yayımlar. Ancak bu yazıların tümünde Metin Oktay’ın siyasi duruşunun, politik kimliğinin gizlendiğini göreceksiniz.

Metin Oktay sosyalistti. Oyunu, Türkiye İşçi Partisi’ne verdiğini açıklayan ilk futbolcudur.

Melih Aşık 10 Eylül 2009 tarihinde yazdı. Bir tren seyahatinde “ünlü bir yazar ağabeyimizle” tartışan Oktay’ın “Bizi sosyalist yaptın ama sen aramızdan çektin gittin” dediğini. Aşık’ın adını vermediği “yazar ağabeyimiz” Çetin Altan’dır. Metin Oktay, Çetin Altan’ın yazılarını okuyarak sosyalist olmuştur, fakat Altan, “çekip gitmiştir.”

Hiçbir zaman şımarmadı

Metin Oktay hakkında en güzel yazılardan birini Cemal Süreya yazdı. (2000’e Doğru, 5-11 Haziran 1988) Süreya, Taçsız Kral’ı şöyle anlatıyor:

“Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratarak en büyük ad oldu. Hiçbir büyük futbolcu bu kadar ekip adamı olamaz. Yaratıcı, büyük, kulübünün tarihinde çıkardığı bir beden zekâsını her an ayağının önünde bulan adam... Galatasaray gerçekliğinin başlaması onun dönemine rastlıyor... Fenerbahçe’de her zaman kişisellik önde oldu. Galatasaray ise ekip çalışması gerçeğiyle futbolu adamakıllı bir centilmen, bir boks maçı olarak benimsedi...

“Metin Oktay’ın bir özelliği de hiçbir zaman şımarmamış olması. O rolü yanında oynayan başka futbolculara bıraktı. Metin’de bütün bu büyük futbolcuların yanında kendisini daha büyük gösteren bir şey var. Nedir bu acaba? Teknik mi, beden gücü mü, sezgi mi? Bütün bunlar birleşmiş onda. Ama aynı özellikleri başka futbolcularda kolayca seçiyoruz. Sanırım asıl niteliği topla buluşması. İcatçıdır bu konuda. Sevecendir. Şemsiyesini ne mi yaptı? Fenerbahçe’ye attığı çok ünlü bir gol vardır. ‘Uçan Manda’ olarak anılan Özcan’ın beklediği kalenin ağlarını yırttı. Ayıp olmasın diye ve rakip takıma bir cemile olarak şemsiyesiyle örttü orayı. Şemsiyesinin bugün hâlâ orada olduğu söylenir.”

Deniz Gezmiş için imza topladı

Metin Oktay gibi gene Galatasaray’ın sosyalist futbolcularında Metin Kurt, “Taçsız Kral”ın bilinmeyen bir yönünü şöyle anlatıyor:

“Türk futbol tarihinde, taraflı tarafsız tüm sporseverler için Metin Ağabey efsane bir isimdir… Özel yaşamında tüm insanlara karşı derin bir sevgi beslemiş, her zaman dara düşen sporcuların ve dostlarının Hızır gibi imdadına –maddi veya manevi- yetişmiştir. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ın idamına karşı yürütülen imza kampanyasına katılarak onların verdiği mücadeleye karşı ne kadar duyarlı olduğunu göstermişti. Onun bu yanını insanlarımızın çok azı bilir.” (Vecdi Çıracıoğlu, “Gladyatör”, Everest Yayınları, 2009)

Nereden nereye!

Sosyalist Metin Oktay’dan, FETÖ’cü Hakan Şükür’e! Türk futbolunun gidişatı böyle oldu. Cimbom'a yapılacak en büyük kötülüğü, 2011 yılında Galatasaray Kulübü’nün başkanı Adnan Polat, yaptı!

“Aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar yetiştirmiş olan bir büyük camianın kongre üyeliğine Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ü seçti ve üyelik kartını kendi eliyle verdi. TİP’e oy veren Metin Oktay'ın kulübünde Öz’ü kongre üyesi yaptı. Galatasaraylı spor yazarlarından tıs çıkmadı. Yalnızca Milliyet'ten Fahrettin Fidan dostumuz (o da sıkı Galataraylı'dır) buna dikkat çekti.

Aydınlık’ta “Zekeriya Öz'ün üyeliği iptal edilmeli” dediğimizde tarihler 13 Mart 2011’i gösteriyordu.

Sarı kırmızılı kulübün 25 Mart 2017 günü yapılan mali genel kurulunda; Zekeriya Öz, üyelikten ihraç edildi!

Aynı genel kurulda yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem'in üyelikten ihracı ise oy çokluğuyla reddedildi. Kulübün eski yöneticisi Adnan Öztürk, AA muhabirine, Şükür ve Erdem’in ihraç edilmemesinin sıkıntı yaratmayacağına inandığını söylüyordu. Oysa karar büyük tepki çekmişti. Galatasaray yönetimi olağanüstü toplandı. Sarı- Kırmızılı kulüp, FETÖ üyesi iki ismin üyeliğini 26 Mart 2017 günü iptal etti.

Zekeriya Öz, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in Sarı Kırmızılı kulübün üyeliğinden çıkarılmasına yönelik disiplin kuruluna yapılan başvurunun sonuçlanması için 17/25 Aralık 2013’ün ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşanması gerekmişti!