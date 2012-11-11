Metin Münir, TürkRus.com'da yazacak

Milliyet gazetesinden ayrılan usta kalem Metin Münir, kısa bir molanın ardından yazılarına devam edeceği yeni adresi açıkladı. Münir, yedi yıldır Moskova’dan yayın yapan www.TurkRus.com haber sitesiyle anlaştı.

Metin Münir, büyük beğeni toplayan “pazar yazıları”nı 1 Aralık’tan başlayarak artık her hafta sonu TurkRus.com için kaleme alacak.

Usta yazar, bu kararını okurlarına yolladığı özel bir e-mail mesajı ile duyurdu. Mesaj şöyle:

"Ozanköy’den "Pazar yazı"ları 1 Aralık Cumartesi gününden başlayarak, bir süre, her Cumartesi www.turkrus.com'da yayınlanacak.

Diğer gelişmeleri pazaryazilari.blogspot.com'dan izleyebilir, arşivimdeki yazıları ve 'Ölümden Sonraki Hayatım' adlı kitabını buradan okuyabilirsiniz.

E-mail adresim: metinmunir@gmail.com”

TurkRus.com’dan yapılan açıklamada da "Öncelikle okurları olarak, Metin Münir’in yıllardır alışkanlık yapan, her biri unutulmazlar arasına giren ‘Pazar yazıları’ndan yoksun kalmayacağımız için mutluyuz. Yazılarını 1 Aralık’tan başlayarak sitemizde yazmayı kabul etmesi de bizim için büyük onur" denildi.

Site "Metin Münir artık sadece TürkRus.Com’da yazacak" başlığıyla duyurduğu haberde, yazarın şu sözlerini slogan olarak kullandı:

"Eğer kuşlar tamamen kaybolursa geride bıraktıkları sessizlik dayanılmaz olacak."



Metin Münir kimdir?



1944 yılında, İngiliz vatandaşı olarak Kıbrıs'ta doğdu. Babası "Kıbrıs vatandaşıyım" diye diretince, hiç İngiliz pasaportu alamadı. İngiliz Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Kıbrıs olayları sırasında, üçüncü sınıftayken okulu bıraktı. Kıbrıs'a gitti, mücahitlik yaptı. İki yıl sonra okula geri döndü, mezun oldu.

Kendi deyişiyle "tesadüfen" gazeteci oldu. İlk işi Turkish Daily News'daydı, beş yıl çalıştı. BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times'ın Türkiye temsilciliğini yaptı. Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Yeni Yüzyıl, Sabah ve Vatan'da çalıştı. Son olarak haftanın beş günü Milliyet'te yazıyordu. Basılmış iki kitabı var.

www.TurkRus.com sitesi Moskova’dan yedi yıldır yayın yapıyor. Sitenin editörü, 1996’dan beri Rusya’da Yeni Yüzyıl’dan NTV ve Radikal’e kadar farklı yayın organlarının muhabirliğini yürüten Suat Taşpınar.