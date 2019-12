Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş: Babalar Günü'e 'tüketim çılgınlığı' diye karşı çıkardı

T24 - Artvin Hopa’da, Başbakan Erdoğan’ın mitingi sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş, bugün babasız ilk ‘Babalar Günü’nü kutluyor. Ulaş, “Babalar gününde hediye verilmesine ‘tüketim çılgınlığı’ diye karşı çıkar, sadece elini öptürürdü” dedi.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin Hopa’da düzenleyeceği miting öncesinde çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti. Aktivist bir eğitimci olan Lokumcu, yaşasaydı eğer bugün oğlu Ulaş’la birlikte aslında hep karşı olduğu ‘Babalar Günü’nü kutlayacaktı. Ama olmadı. Ulaş Lokumcu, 22 hayatının ilk ‘Babalar Günü’nü, bugün ‘babasız’ olarak geçirecek... Türk sol hareketinin önemli isimlerin Ulaş Bardakçı’dan ilhamla oğluna ‘Ulaş’ adını veren Metin Lokumcu’dan geriye hatıraları kaldı.

TÜKETİM ÇILGINLIĞI: “Babam özel günleri “tüketim çılgınlığı” olarak gördüğü için sevmezdi ama yan yana geldiğimizde elini uzatırdı, “bugün babalar günüymüş, öp elimi” derdi, ben de öperdim. Babamla bu yaşıma kadar en son geçen yıl ayrı kaldık. Üniversiteye başladığım için İzmir’e gittim, 5 ay boyunca ailemi görmedim. Benim babam bana bir baba değil, dosttu, yoldaştı, arkadaştı. Başım her sıkıştığında önce onu arardım, ikimiz de en ufak şeylerle mutlu olurduk. Benim bir hatam olduğunda önce sessiz davranır sonra beni karşısına alır konuşurdu. Beni ilk tiyatroya götüren kişidir babam, bana hep ilkleri yaşatmıştır. Yan yana geldiğimizde ava gider, doğayı gezerdik. Beni küçükken hep babama benzettiklerinde ben kızardım ama büyükdükçe tıpkı onun gibi oldum. Babamın tek çocuğu olduğum için ona şımarırdım, kızdırırdım. O da bana her seferinde “eşşekoğlueşek” derdi. Şimdi o esprili halleri geliyor aklıma ve acım kat kat katlanıyor”

ADAM GİBİ ADAMDI: “Metin Lokumcu insanları koşulsuz seven biriydi, beni de bu felsefeyle yetiştirdi. Cenazesinde her siyasi görüşten insan vardı. Onun ölümünü hala kabullenemiyorum, çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum. Babam her zaman böyle olaylarda korurdu kendini. Ben bu zamana kadar eylemlere gittiğinde hiçbir şey demedim. O olay günü de fatura yatırmak için gitmişti. Yoldayken beri aradı “Başbakan geliyormuş, buralar karışır” diyince ben ilk defa “dikkat et” diye uyardım babamı. Bunu hala düşünüyorum. O da bana “merak etme oğlum bana bir şey olmaz” diye cevap vermişti ama oldu. Babamı olaylarda insanları ayırmaya çalıştığını gördüğümde onunla bir kez daha onur duydum. Adam gibi adamdı benim babam.

ONUN İÇİN BIRAKTIM: “Hayattayken benden istediği bir şey vardı, o da sigarayı bırakmam, onun istediklerini yapmaya bir hafta önce başladım ve sigarayı bıraktım. Babalar günü için de sınavlarımı bitirince yanına gidecektim. Finallerde başarılı olmam ona babalar günü hediyem olacaktı, ama olmadı... Babamı kaybettiğimden beri rüyamda hiç görmedim. Rüyalarıma gelsin diye bekliyorum. Her gün annemle fotoğraflarına bakıp avunuyoruz.”