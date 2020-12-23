Metin Lokumcu davası, duruşmaya saatler kala Trabzon'a taşındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Hopa ziyareti sırasında çıkan olaylarda polisin biber gazı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu’nun 9 yıl sonra açılan davası, yarın Hopa'da yapılacak ilk duruşmaya saatler kala "kamu güvenliği" gerekçesiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Hopa ziyareti sırasında çıkan olaylarda polisin biber gazı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu’nun 9 yıl sonra açılan davası, yarın Hopa'da yapılacak ilk duruşmaya saatler kala "kamu güvenliği" gerekçesiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemde, 31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesini ziyareti sırasından çıkan olaylarda, polisin sıktığı biber gazı sonucu hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun 9 yıl sonra açılan davası için ilk duruşma yarın yapılacaktı. Ancak davaya bakacak Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmaya saatler kala bugün dosya üzerinden karar alarak "kamu güvenliği" gerekçesiyle davanın Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

Lokumcu'nun ailesi ve akrabaları, davanın taşınma talebine tepki göstererek duruşmaya katılmama kararı almıştı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Ekim 2020 tarihinde Hopa Başsavcılığına başvurarak, "davanın toplum tarafından takip edilmesi nedeniyle provokatif kalabalık gruplar oluşturulmak suretiyle poraganda yapılması, güvenlik güçleriyle bu kişilerin karşı karşıya gelmesi olasılıkları dikkate alınarak" kamu güvenliğinin tehlikiye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etmişti. Savcılık bu durumlarda Adalet Bakanlığı ile iletişime geçerek bu tür taleplerin karara bağlanmasına yardımcı oluyor.(ANKA)