Bir dönem Galatasaray ile Milli Takım'ın en önemli oyuncularından olan ve Spor Emekçileri Sendikası kurucusu Metin Kurt hayatını kaybetti.



Kurt, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Metin Kurt kalp yetmezliği nedeniyle bugün saat 11:00 sularında hayata gözlerini yumdu.

Türk futbol tarihinde ilk 'sporcu grevini' yapan Kurt, 1976’da Galatasaray’dayken Türkiye Kupası finalini oynamaya hak kazanınca vaat edilen 10 bin lira primin ödenmemesi üzerine greve gitmişti. 'Antrenmana katılmama' şeklinde uygulanan greve, ünlü futbolcular Yasin, Gökmen, Büyük Mehmet de katılmıştı.

Solcu kimliğiyle bilinen Metin Kurt, birkaç yıl önce Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nı kurmuştu. Metin Kurt, 26 kez A Milli Takım formasını giymişti.



Metin Kurt kimdir?



15 Mart 1948 doğumlu (64 yaşında) Metin Kurt, Galatasaray ve Milli Takımın eski futbolcusudur.

Galatasaray'da yıldızı parlamış ve döneminin en önemli sporcuları arasında yer almıştır. Futbol alanında ilk kez sendikal faaliyet başlattığı için spordan aforoz edilmiştir. Teknik direktörlük ve yayıncılığın ardından sendikacılık yapmıştır. Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Kurt'un da kardeşidir.

Toplamda 37 kere Milli takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 9 kere 21 yaş altı, 2 kere de 18 yaş altı Milli Takım forması giydi. 1969 yılında RCD Kupası kazanan ekip içinde yer almıştır.



Futbolu bırakmasının ardından aralarında Eyüpspor ve Dikilitaş kulüplerinin de bulunduğu çeşitli takımları çalıştırmıştır.