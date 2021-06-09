Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk'e ilişkin olarak yaptığı açıklamalarına dikkati çekti. Ataklı, "Metin Külünk’ün bile korktuğu ve Sedat Peker’den yardım istemek zorunda kaldığı bu tefeciler kim?" sorusunu gündeme getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir siyasetçinin her ay Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığını ileri sürmüştü. Kulislerde söz konusu bu siyasetçinin Metin Külünk olduğu ortaya atılmıştı. Peker ise kimseye 10 bin dolar maaş vermediğini belirterek Külünkle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.

"Peker’in anlattığına göre, Metin Külünk bir akrabasının tefecilere borcu olduğunu, bunun karşılığında arsasının elden gideceğini, bu konuda tefecilerle konuşarak yardım etmesini rica etmiş. Peker de böyle işlerle anılmaktan kurtulmak istediğini ve bu nedenle tefecilerle konuşmayacağını ama parayı kendisinin verebileceğini söylemiş. Ne gariptir ki, Metin Külünk de bunu kabul etmiş. Tefeciye ödenecek para Peker’den çıkmış, o akraba da kendini kurtarmış. Merakım şu; Metin Külünk’ün bile korktuğu ve Sedat Peker’den yardım istemek zorunda kaldığı bu tefeciler kimlerdir böyle?" diye soran Ataklı, devamında ise şunları kaydetti:

"Öyle ya; Metin Külünk AKP içinde “vurucu tim” gibi bilinen, saraya çok yakın, aktif, arkasının çok güçlü olduğu düşünülen bir milletvekili idi. İktidardasınız, çok güçlüsünüz ama sizin yönetiminizde tefeciler kol geziyor ve öyle ki, siz bile bu tür tefecilerle baş edemiyorsunuz. Ayrıca bunca güce rağmen niye tefecilere gitmek zorunda kalırlar bunlar, orası da ayrı muamma."

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