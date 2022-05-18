Metin-Kemal Kahraman: Muş'ta bir konser vermek istiyoruz

Muş'ta verecekleri konserin kentin valiliği tarafından yasaklanmasını değerlendiren Metin Kahraman, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Kahraman; "Valilik açıklamasında o salonun uygun olmadığı, belediye tesisinde olabileceği gibi bir şey var. Bence gelen tepkiler nedeniyle geri adım attılar. Muş'ta bir konser vermek istiyoruz" diye konuştu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin Muş konseri, Valilik tarafından yasaklandı. Çok sayıda sanatçı ve dinleyinin tepki gösterdiği kararın ardından konuşan Metin Kahraman, "Maddi kayıplarımız var, bugün yarın hukukçu arkadaşlarımızla konuşacağız. Dava açabiliriz" dedi.

"Bu teröristleri niye getiriyorsunuz? diyerek ve konser iptal oldu"

"Benzer yasaklamalar daha önce de gerçekleşti. Pandeminin başladığı dönemde, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde vereceğimiz konsere Kadıköy Kaymakamlığı müdahale etti. Halk Eğitim Merkezi yöneticilerini neredeyse tehdit etti. 'Bu teröristleri niye getiriyorsunuz?' diyerek ve konser iptal oldu. Halbuki Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bizim en fazla konser verdiğimiz yerdi, 6 ayda bir orada konser yapıyorduk" diyen Metin Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"Benzer yasaklamalar çok, tabii ki söylediğimiz Kürtçeden, Zazacadan dolayı bizi hep öteki olarak görüyorlar. Zazaca, Kürtçe söylemek aynı zamanda politik bir duruş gibi ki aynen de öyle zaten. Son zamanlarda keyfi yasaklamalarda artış var. Tiyatrolar da yasaklanıyor, bunlar basında küçük haberler şeklinde yer buluyor ama yaygın bir tartışmaya sebep olmuyor ve oradaki mağduriyeti kimse görmüyor. Bu sefer öyle olmadı. Sanıyorum Türkiye Barolar Birliği de dil yasaklamaları, konser yasaklamalarına dair bir girişimde bulunacak."

"Diller, kültürler üzerindeki baskı, asimilasyon devam ediyor"

"Bir de ilk kez, MESAM, MÜYORBİR gibi meslek kuruluşları da tavır aldılar, açıklamalar yaptılar. Bunlar olumlu gelişmeler. Aynı zamanda müzisyenler, sanatçılar arasındaki dayanışmayı güçlendirmemiz gerekiyor çünkü bu iktidar gidici, giderken her türlü kötülüğü yaparak gidiyor" ifadelerini kullanan Kahraman şunları belirtti:

"Baskıların artmasını süreçle birlikte okumamız gerekiyor. Bu bir politika, kuruluşundan beri Kürtçe yasak. Ne yasaklar uygulandı geçmişte biliyoruz. Çocuklara okullarda dayak atmalar, 60'lı, 70'li yıllarda Kürtçe konuşanı ihbar edin uygulamaları gibi... Bu süreç bitmedi; diller, kültürler üzerindeki baskı, asimilasyon devam ediyor."

"Gelen tepkiler nedeniyle geri adım attılar"

"Şu anda turne için Batman'dayız. Bu turnenin ilk konseri Muş'ta olacaktı. Batman'dan sonra Mardin, Diyarbakır, Urfa, Adana, Mersin gibi şehirlerde konserler vereceğiz. Yeni çıkan albümümüz 'Sümbülteper'in şarkıları peyderpey yayınlanacak, o nedenle bir turne düzenledik" diyen Kahraman son olarak şunları söyledi:

"Muş'ta bir konser vermek istiyoruz. Valilik açıklamasında o salonun uygun olmadığı, belediye tesisinde olabileceği gibi bir şey var. Bence gelen tepkiler nedeniyle geri adım attılar."