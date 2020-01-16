Metin-Kemal Kahraman kardeşlerden dört günde dört konser

Metin-Kemal Kahraman kardeşler İstanbul ve Ankara'da verecekleri konserlerle müzikseverlerle buluşacak. Yurt içi ve yurtdışında birçok konser veren çok sayıda albüm, film müziği ve belgesel projelerinde yer alan kardeşler, ilk konserini 31 Ocak'ta İstanbul'da Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde son konserini ise Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde verecek.

Kemanda Ahmet Tirgil, viyolada Umut Kahraman’ın olduğu konserler, 31 Ocak'ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde, 1 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 2 Şubat'ta Avcılar Barışmanço Kültür Merkezi'nde ve son olarak 4 Şubat'ta Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.