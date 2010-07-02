Metin Kaplan'a 17.5 yıl hapis cezası

T24- Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından Muhammed Metin Kaplan'a, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17.5 yıl hapis cezası verildi.
Yasa dışı “Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB)” yöneticisi Metin Kaplan'ın, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Metin Kaplan katıldı.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaplan'ı “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.