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Metin Kaplan'a 17.5 yıl hapis cezası

Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından Muhammed Metin Kaplan'a, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17.5 yıl hapis cezası verildi.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından Muhammed Metin Kaplan'a, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17.5 yıl hapis cezası verildi.

Yasa dışı “Anadolu Federe İslam  Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB)” yöneticisi Metin  Kaplan'ın, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17,5 yıl hapis  cezasına mahkum edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Metin Kaplan katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaplan'ı “silahlı terör  örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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