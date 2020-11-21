Metin Hara ifade verdi: Tedavi etmiyorum, iyilik halini artırıyorum

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle uzun süre adından söz ettiren yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlamaları kabul etmedi.

Hasta tedavi ettiği yönündeki suçlamanın asılsız olduğunu söyleyen Hara, “Yaptığım şey teknik olarak sufi nefesi dediğimiz aparatsız, yan etkileri olmayan bilimsel olarak kanıtlanmış bir tekniktir. Öğrettiğim tekniğin amacı hasta tedavi etmek değil, iyilik halini artırmaktır. Sadece magazinsel haberler çıktığında ilginç şekilde kendimi burada buldum” dedi.

İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Hara, mesleğini yazar, konuşmacı ve fizyoterapist olarak belirterek aylık gelirinin 15-20 bin TL arasında olduğunu söyledi.

“Fizyoterapistim” dedi

Hâkimin sorusu üzerine dava konusu olan işyeri ‘İnsanagüven Eğitim ve Dayanışma’nın kapandığını belirten Hara, şu an başka bir işyerinin olduğunu söyledi. Davaya katılan Beşiktaş Kaymakamlığı’nın avukatının sorusu üzerine ise Hara, herhangi bir alanda doktora yapmadığını, fizyoterapist olarak lisansını tamamladığını belirtti. Hara’nın avukatı Serdar Öktem ise müvekkilinin işyerinin mühürlenmediğini söyledi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.