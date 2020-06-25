Metin Hara için 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme' davasında zorla getirilme kararı

Yazar Metin Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya Koronavirüs salgını mazeretiyle katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara’nın diploması olmadığı iddiasıyla BİMER’e birkaç şikayet gelmişti.



Sözcü Gazetesi'nden Damla Güler'in haberine göre; şikâyetler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak iddiaları araştırmaya aldı. Yapılan soruşturma sonrasında Hara hakkında dava açan savcılık hazırladığı iddianamede, "İnsana güven" unvanı ile faaliyet gösteren Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemi

İddianamede Hara’nın, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Zorla getirilme kararı

Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara’yı avukatı temsil etti.



Duruşmada söz alan avukat Hara’nın Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmaya katılmak istemediğini, bir sonraki duruşmada hazır olacağını söyledi.

Ancak mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar verdi.