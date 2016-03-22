Metin Gürcan: IŞİD Türkiye'deki eylemlerini üstlenmiyor çünkü burayı insan havuzu olarak görüyor

Türkiye’de son bir yılda IŞİD ve PKK ile birlikte hareket ettiği öne sürülen TAK’ın düzenlediği bombalı terör eylemlerinde saldırıyı yapan şahısların ortak özelliklerinin 90 kuşağında olmaları, suç kayıtlarının bulunmaması, bomba eğitimlerini Suriye’de almış olmaları ve güvenlik birimlerinde kayıp şahıs kayıtlarının bulunması olduğu anlaşıldı. Güvenlik uzmanı ve T24 yazarı Metin Gürcan, IŞİD’in Türkiye’deki eylemlerini üstlenmemesi şu sözlerle açıkladı: Üstlenmediler çünkü Türkiye’yi insan havuzu olarak kodluyorlar

Karar gazetesinden Erol Metin’in haberine göre, 21 Temmuz 2015’teki Suruç Katliamı, 10 Ekim 2015’teki Ankara Katliamı, Ocak 2016’daki ayındaki Sultanahmet Katliamı ve 19 Mart’taki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemleri düzenleyen IŞİD’lilerin hücre evlerinde ‘beyin yıkama seanslarından’ geçirildiklerini vurgulayan bir diğer güvenlik uzmanı Savaş Bayındır, IŞİD’in, canlı bomba eylemini yapan kişilerin ailelerindeki ilgisizlikten faydalandığını belirtirken, Mete Yarar, IŞİD’in hücre yapısının farklı olduğuna dikkat çekti.