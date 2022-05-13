Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Gürcan’ın bugün saat 10.00 sularında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu. T24'e konuşan avukat Yusuf Şahin, Gürcan'ın Ankara'da adliyede olduğunu, mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Gürcan, hakkındaki tutuklama kararı Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

TIKLAYIN | Dün tahliye edilen Metin Gürcan hakkında tutuklama kararı

TIKLAYIN - "Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi



Dün serbest bırakılan Metin Gürcan, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı



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