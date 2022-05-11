"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

"Askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, tahliye edildi.

Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

T24'e konuşan Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı mahkeme sunduğu cevapta Gürkan’ın paylaşımlarında gizli bilgi olmadığını Milli Savunma Bakanlığı ise aleyhte yanıt gönderdiğini söyledi. Şahin, Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımlardan bazılarının gizli bilgi olduğunu savunduğunu aktardı. Şahin, kendilerinin savunmada gizli bilgi olarak belirtilen paylaşımlarla ilgili MSB'nin geçmişte gizli olmadığını söylediğini ortaya koyduklarını belirtti.

Soruşturma süreci Metin Gürcan, 26 Kasım 2021'de gözaltına alındı, 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürüldü. İddianamede Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



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